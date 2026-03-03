Serie B, i risultati della serata: Venezia e Monza tentano la fuga. SudTirol forza 4
Dopo il pari fra Padova e Spezia nella serata si sono giocate altre quattro gare di Serie B per la ventottesima giornata. Le capilista Venezia e Monza provano a scappare via vincendo in maniera larga entrambe: i lagunari si impongono per 4-0 in casa contro l’Avellino, doppietta di Dagasso, favoriti anche da una squadra avversaria che chiude in nove per le espulsioni di Tutino nel primo tempo e La Borgne nella ripresa. I brianzoli invece sbancano Cesena grazie alle reti di Azzi, Cutrone e Petagna con i padroni di casa che solo allo scadere trovano il gol della bandiera.
La Virtus Entella invece piazza un colpo importante in chiave salvezza battendo di misura il Modena fra le mura amiche, mentre il SudTirol approfitta degli scivoloni delle squadre in zona play off per avvicinarsi in maniera pericolosa all’ottavo posto: la squadra di Castori infatti si impone per 4-0 sul campo di una Reggiana che crolla davanti al proprio pubblico negli ultimi dieci minuti di gioco.
SERIE B - 28ª GIORNATA
Martedì 3 marzo
Padova-Spezia 2-2
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 1-3
26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Virtus Entella-Modena 2-1
45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)
Reggiana-SudTirol 0-4
39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj
Venezia-Avellino 4-0
38’, 90’+1’ Dagasso, 40’ aut. Reale, 44’ Busio
Mercoledì 4 marzo
Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro
Ore 20:00 - Bari-Empoli
Ore 20:00 - Frosinone-Pescara
Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria
Ore 20:00 – Palermo-Mantova
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 60*
Monza 60*
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43*
Juve Stabia 39
Cesena 38*
Südtirol 37*
Padova 34*
Empoli 31
Carrarese 31
Avellino 30*
Sampdoria 29
Reggiana 29*
Virtus Entella 28*
Mantova 27
Spezia 26*
Bari 25
Pescara 21
* una partita in più