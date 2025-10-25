Cavese, Prosperi: "Vincere dà un po' più di serenità. L'obiettivo è la salvezza"

Il tecnico della Cavese Fabio Prosperi ha commentato in conferenza stampa il match contro il Crotone di oggi: "Più che concentrarmi su questo aspetto, sto pensando al grado di difficoltà della partita, che è molto alto. Il Crotone è una squadra molto organizzata, con grandi qualità tecniche. Ci aspetta una gara davvero difficile. Vincere dà sempre un pizzico di serenità in più, ma devo dire che questi ragazzi, anche nei momenti di grande difficoltà, hanno sempre lavorato bene durante la settimana.

A volte i risultati non ci hanno premiato, ma il loro impegno non è mai mancato. Le assenze di giocatori importanti pesano, non perché gli altri non siano validi, ma avere più opzioni aiuta. Abbiamo recuperato Diarrassouba, Evangelisti e Maiolo, che si è riaggregato al gruppo dopo tanto tempo. Fella e Loreto sono ancora fuori, ma speriamo di riaverli presto.

Crotone è l’avversario giusto per testare la maturità della Cavese dopo 10 giornate? Il Crotone è un avversario molto difficile, con grande qualità. Dobbiamo continuare a puntare sulla continuità di prestazione, come con il Trapani. Se manteniamo questo livello, possiamo giocarci il campionato fino alla fine. Siamo a metà del girone d’andata: l’obiettivo è chiuderlo con una classifica che ci permetta di fare un girone di ritorno importante per raggiungere la salvezza".