Serie B, Juve Stabia-Virtus Entella: cercasi punti nel silenzio assordante del Menti

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 06:18Serie B
Stefano Scarpetti

Juve Stabia e Virtus Entella torneranno ad affrontarsi questo pomeriggio allo stadio “Romeo Menti” per una gara valevole per la serie BKT, quella odierna in programma alle ore 15 è per la 21^ giornata. Curiosamente come l’ultima volta in questa categoria la sfida sarà a porte chiuse, era il 10 luglio del 2020 quello di Castellammare come gli altri impianti erano chiusi per contenere l’epidemia da covid. Stavolta è un provvedimento punitivo su disposizione del prefetto di Napoli, la tifoseria delle “vespe” paga gli incidenti avvenuti dopo la gara pareggiata contro il Pescara 2-2. Da capire quanto giocare a porte chiuse potrà incidere nell'economia della gara, sicuramente i campani perderanno l'apporto del proprio caldo pubblico. La Juve Stabia ha fatto la maggior parte delle proprie fortune proprio davanti al pubblico amico, infatti fino a questo punto la truppa di Abate ha ottenuto al Menti cinque vittorie ed altrettanti pareggi risultando l'unica squadra ad essere imbattuta in casa. Con 30 punti ha raggiunto il record in categoria oltre ad avere una serie positiva aperta da cinque turni. Dall'altra parte ci sono i liguri che faticano molto lontano da Chiavari, finora sono arrivati soltanto tre pareggi a Cesena, Reggio Emilia e quello maturato venerdì scorso nel derby ligure al "Ferraris" contro la Sampdoria. Gli ultimi quattro punti nelle ultime due partite hanno permesso ai biancocelesti di tornare fuori dalle sabbie mobili ma serve continuità per non essere rapidamente risucchiati. Dirige il confronto Giuseppe Mucera di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Paolo Bitonti di Bologna ed Andrea Zozza di Ostia Lido. Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, al VAR Matteo Gualtieri di Asti all'AVAR Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

Come arriva la Juve Stabia - Non ci sarà in panchina Ignazio Abate, squalificato un turno per l’espulsione di sabato scorso a Bari. Anche Piscopo è stato fermato dal giudice sportivo, assenza che va ad aggiungersi a quelle di Battistella e Morachioli mentre torna tra i convocati Gabbrielloni. Nel 3-5-2 di partenza conferma per Ruggiero, Bellich e Giorgini davanti a Confente. Carissoni e Cacciamani sulle fasce, in mediana Leone, Zeroli e Correia. In avanti Maistro a supporto di Candellone.

Come arriva la Virtus Entella - Sull’altra sponda Andrea Chiappella deve fronteggiare l’assenza del solo Boccadamo. Il modulo potrebbe essere speculare a quello avversario, Parodi, Tiritiello e Marconi davanti a Colombi. Mezzoni e Di Mario sulle fasce, Karic, Nichetti e Franzoni o Dalla Vecchia completeranno la linea mediana. In avanti Guiu Vilanova a supporto di De Benedetti.

