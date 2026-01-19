Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, la classifica assistman: Calò del Frosinone aggancia la doppia cifra

Luca Bargellini
Oggi alle 19:49Serie B
Luca Bargellini

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Con la ventesima giornata di campionato in archivio, con dieciassist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito a tre lunghezze di distanza da Tommaso Berti del Cesena, Fabio Maistro della Juve Stabia, Antonio Palumbo del Palermo e John Yeboah dal Venezia. Otto, invece, i giocatori a quota quattro.

Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Dieci assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Cinque assist - Pietro Iemmello (Catanzaro), Tommaso Berti (Cesena), Fabio Maistro (Juve Stabia), Alessandro Capelli (Padova), Antonio Palumbo e Joel Pohjanpalo (Palermo), John Yeboah (Venezia)

Quattro assist - Fabio Abiuso e Mattia Finotto (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Salvatore Elia e Rares Ilie (Empoli), Matteo Dagasso (Pescara), Manuel Marras (Reggiana*), Kike Perez (Venezia)

Tre assist - Dimitris Sounas (Avellino), Lorenzo Maria Dickmann (Bari), Simone Zanon (Carrarese), Ilias Koutsoupias e Ilario Monterisi (Frosinone), Simone Trimboli (Mantova), Gregoire Defrel e Luca Magnino (Modena), Jonathan Varas (Padova), Niccolò Pierozzi (Palermo), Gaetano Letizia (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Daniele Casiraghi (Sudtirol), Antoine Hainaut (Venezia), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella)

Due assist - Tommaso Biasci, Valerio Crespi, Filippo Missori e Raffaele Russo (Avellino), Mehdi Dorval (Bari), Luis Hasa ed Emanuele Zuelli (Carrarese), Marco D'Alessandro e Filippo Pittarello (Catanzaro), Michele Castagnetti e Cristian Shpendi (Cesena), Duccio Degli Innocenti, Lorenzo Ignacchiti, Brando Moruzzi e Pietro Pellegri (Empoli), Matteo Cichella, Fares Ghedjemis, Giorgi Kvernadze, Ben Kone e Massimo Zilli (Frosinone), Omar Correia e Alessandro Gabrielloni (Juve Stabia), Niccolò Radaelli (Mantova), Francesco Di Mariano e Yanis Massolin (Modena), Paulo Azzi, Keita Balde, Patrick Ciurria, Armando Izzo, Dany Mota e Luca Ravanelli (Monza), Jacopo Segre e Aljosa Vasic (Palermo), Tommaso Corazza, Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Charlys e Matteo Rover (Sudtirol), Oliver Abildgaard e Salvatore Esposito (Sampdoria-Spezia), Pietro Beruatto, Adam Nagy e Vanja Vlahovic (Spezia), Simone Davì e Raphael Odogwu (Sudtirol), Issa Doumbia (Venezia), Bernat Guiu e Nermin Karic (Virtus Entella)

* hanno lasciato la Serie B nel corso del mercato di gennaio

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
