Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 20ª giornata: Alvini tallonato da Mignani
La Serie B continua a sorprendere e la ventesima giornata rimescola le posizioni di vertice. Monza e Frosinone si fermano sul pari nel confronto diretto, consentendo al Venezia di recuperare terreno con il 3-1 sul Catanzaro e portarsi a un punto dalla capolista. Segnale positivo anche dal Palermo, che supera lo Spezia 1-0. Nella parte bassa della classifica successo cruciale del Mantova, giornata da dimenticare invece per Spezia, Bari e Pescara.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la ventesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Alvini (Frosinone) 6.55 (20)
2. Mignani (Cesena) 6.45 (20)
3. Stroppa (Venezia) 6.43 (20)
4. Abate (Juve Stabia) 6.38 (20)
5. Sottil (Modena) 6.38 (20)
6. Inzaghi (Palermo) 6.25 (20)
7. Modesto (Mantova) 6.25 (4)
8. Andreoletti (Padova) 6.15 (20)
9. Aquilani (Catanzaro) 6.10 (20)
10. Bianco (Monza) 6.10 (20)
11. Castori (Südtirol) 6.10 (20)
12. Chiappella (Virtus Entella) 6.10 (20)
13. Calabro (Carrarese) 6.03 (20)
14. Biancolino (Avellino) 6.00 (20)
15. Gorgone (Pescara) 6.00 (8)
16. Dionisi (Empoli) 5.96 (13)
17. Dionigi (Reggiana) 5.95 (20)
18. Gregucci (Sampdoria) 5.83 (12)
19. Donadoni (Spezia) 5.78 (9)
20. Vivarini (Bari) 5.19 (8)
