Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo del Palermo si prende la vetta in solitaria

© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 08:04Serie B
Claudia Marrone

Con la giornata di ieri, giovedì 4 dicembre, la Serie B ha definitivamente mandato in archivio 14 giornate del campionato: si è infatti giocato il recupero del match della 10ª giornata tra Juve Stabia e Bari, allora rinviato per le problematiche giudiziarie che hanno afflitto il club campano, ancora in amministrazione controllata. 0-0 il finale. Al netto di ciò, il turno trascorso ha ovviamente smosso la classifica marcatori del torneo cadetto, che vede l'attaccante del Palermo Pohjanpalo prendersi la vetta in solitaria.

Di seguito, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati

8 gol: Pohjanpalo (1; Palermo)

7 gol: Gliozzi (5; Modena)

6 gol: Adorante (2; Venezia), Bortolussi (3; Padova), S. Shpendi (1; Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)

5 gol: Cissè (Catanzaro), Coda (1; Sampdoria), Ghedjemis (Frosinone), Koutsoupias (Frosinone), Moncini (1; Bari), Popov (Empoli), Schiavi (3; Carrrarese), C. Shpendi (3; Cesena)

4 gol: Biasci (Avellino), Blesa (Cesena), Calò (1; Frosinone), Candellone (Juve Stabia), Ciervo (Cesena), Di Nardo (Pescara), Iemmello (Catanzaro), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Pierozzi (Palermo), Raimondo (Frosinone), Ruocco (Mantova), Yeboah (1; Venezia)

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
