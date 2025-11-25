Altra trasferta vietata in Serie C. Niente tifosi del Brescia per la sfida col Cittadella

Altro divieto di trasferta in Serie C. Nel posticipo serale di lunedì 1° dicembre al 'Tombolato' (calcio d'inizio ore 20:30) casa del Cittadella, i tifosi dell'Union Brescia provenienti dalla provincia lombarda non potranno accedere all'impianto.

La Prefettura di Padova ha emesso il provvedimento restrittivo per garantire la sicurezza e prevenire potenziali criticità di ordine pubblico.

Quello in questione è un vero e proprio big match per quanto riguarda il Girone A di Serie C, fondamentale per la caccia al Vicenza primo in classifica. Per questo motivo l'attesa in casa Cittadella è palpabile. Forte di sette successi di fila, la squadra di Manuel Iori vuole mantenere lo slancio positivo per consolidare le ambizioni di ritorno in Serie B.