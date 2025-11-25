Napoli-Qarabag, stavolta c'è stato il pranzo UEFA in città: assente il presidente De Laurentiis

Nell'ultima partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, a causa di forti tensioni tra le due società, il Napoli non aveva tenuto il consueto pranzo UEFA. Oggi, invece, in occasione dell'incontro con il Qarabag valevole per la quinta giornata della League Phase della massima competizione internazionale, il consueto convivio tra i due club c'è stato, anche se senza il presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito il comunicato pubblicato dal sodalizio partenopeo:

"In occasione della quinta gara stagionale in Champions League, la dirigenza del Qarabağ FK è stata ospite della SSC Napoli per il tradizionale pranzo ufficiale pre-partita. Il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha accolto il Proprietario del club azero, Tahir Gozal, e il Vicepresidente Fevzihan Aras, insieme ai rappresentanti delle due società, condividendo un momento di cordialità nella cornice di Palazzo Petrucci, affacciato su Via Posillipo.

All’incontro erano presenti anche il Delegato UEFA Ryan Peadar e l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, sottolineando il clima di collaborazione che accompagna la sfida europea. La SSC Napoli ha omaggiato gli ospiti con l’opera “Inchino”, realizzata dall’artista Antonio Nocera".