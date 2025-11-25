Nuova penalizzazione in Serie C: due punti in meno al Campobasso. Inibito Rizzetta

“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Campobasso (Girone B di Serie C) con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa, Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.

Questo è quanto si legge nel dispositivo pubblicato sul sito della FIGC. Oltre ai punti di penalizzazione al club il Tribunale Federale Nazionale ha inibito per tre mesi anche tre dirigenti del club: Matthew Christopher Rizzetta, Nicola Cirrincione e Mario Colalillo.

Questa la classifica aggiornata dopo la decisione del TFN di oggi: Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Gubbio 19*, Sambenedettese 17, Juventus Next Gen 17*, Pontedera 15, Livorno 14, Bra 13, Perugia 12, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno

