Calzona spera in un futuro in Serie A, Milan e Juve su Gonçalo Ramos: le top news delle 22

Il Pisa sta pareggiando 1-1 all'Arena Garibaldi contro il Lecce nel match valido per la 35^ giornata di Serie A. È da poco iniziato il secondo tempo, con i toscani che devono provare a vincere perché con questo risultato sarebbero matematicamente retrocessi in Serie B.

Radja Nainggolan ha rilasciato una lunga intervista a Sky Calcio Unplugged, parlando anche di attualità: "Mi sono sempre visto in Barella, in tutto quello che fa. Magari segna meno gol, ma quando li fa li fa belli, io sono stato un giocatore che aveva come compito quello di far giocare meglio i compagni. Lui se sta in campo o no, si sente la differenza".

Andrea Adorante, attaccante del Venezia ha parlato nel corso della conferenza stampa postpartita del 'Picco' contro lo Spezia che ha sancito il ritorno in Serie A del club lagunare: “Ce l’abbiamo fatta, era l’unica cosa che volevamo. Siamo contentissimi, mi sono passate davanti tante emozioni. Sono felice per me, ma soprattutto per la squadra: siamo tutti ambiziosi e volevamo raggiungere questo traguardo insieme. Finalmente ce l’abbiamo fatta”.

C'è tanta soddisfazione nelle parole di Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, nel corso della conferenza stampa postpartita del 'Picco' contro lo Spezia: "Ho cercato di essere il più fatalista possibile. Gli episodi potevano andare come doveva essere scritto e, fortunatamente, prima avevamo meritato la partita e il risultato di portare a casa il campionato. È stata una cavalcata incredibile, iniziata dal primo giorno in cui sono arrivato a Venezia”.

Francesco Calzona, ex ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Unplugged, parlando così del suo futuro: "La nazionale ti dà tanto, ma ti leva tanto. Le partite sono ogni 3-4 mesi, è un periodo lungo, hai pochissimo tempo e devi cercare di dare un'identità alla squadra. Noi avevamo 22 giocatori su 27 che giocano in svariati campionati, riunirli è stata una prova veramente dura, ma che mi ha dato soddisfazione. Il calcio di club è un'altra cosa, stai tutti i giorni sul campo e chi fa questo mestiere vuole farlo. Mi piacerebbe tornare in una società, l'Italia ha la priorità, ma non disdegno l'estero, in Slovacchia è stata un'esperienza fantastica. La Serie A è difficile tatticamente, gli allenatori sono molto preparati, ce ne sono tanti bravi".

Arrivato al Paris Saint-Germain nel 2023, Goncalo Ramos non è mai riuscito a trovare una vera continuità nella capitale francese. Secondo la stampa lusitana, l’agente Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per valutare possibili soluzioni alternative, con club italiani interessati, tra cui la Juventus e il Milan. Il contratto del giocatore scade nel 2028, ma un addio anticipato non è escluso, soprattutto se - come appare scontato - non dovessero cambiare le gerarchie offensive del PSG nella prossima stagione.

A fine stagione Milan e Davide Bartesaghi si siederanno a un tavolo per discutere del rinnovo di contratto. Lo fa sapere il collega Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto deludenti a seguito di un evidente calo di rendimento, tuttavia niente che possa impedire un adeguamento contrattuale. Il Milan ci punta per il futuro e ha in programma un incontro con l'entourage del giocatore. Va evidenziato che Bartesaghi è stato visionato più volte da scout di club di Premier League, tra cui il Newcastle.

Secondo quanto riportato da fussballdaten.de tra le squadre interessate a Daniel Svensson, esterno sinistro del Borussia Dortmund, ci sarebbe anche l'Inter. Lo svedese, 24 anni, si è ben distinto con i gialloneri, raccogliendo in questa stagione 43 presenze, segnando 4 reti. Valutazione che si aggira attorno ai 40 milioni e sulle sue tracce ci sono anche diversi club inglesi come Arsenal, Leeds e Liverpool. Il Dortmund lo ha acquistato dal Midtjylland per 8.3 milioni di euro fra prestito oneroso e riscatto. Il suo contratto scade nel giugno 2029.