Pescara, Insigne si allena regolarmente in gruppo: può essere convocato per la gara col Catanzaro
Il Pescara prosegue la preparazione in vista del turno infrasettimanale che vedrà i biancazzurri impegnati sul campo del Catanzaro. Una sfida delicata, non solo per il valore dell’avversario, ma anche per il momento che sta attraversando la squadra di mister Gorgone, chiamata a invertire la rotta, vista la classifica preoccupante, con il Pescara all'ultimo posto in classifica.
L’allenatore riflette sulle possibili rotazioni, valutando attentamente lo stato di forma dell’organico. Sotto osservazione c’è soprattutto Lorenzo Insigne: l’esterno offensivo è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo da ieri e lo staff tecnico sta prendendo in considerazione una sua possibile convocazione per la trasferta in Calabria. Lo riporta Rete 8.
