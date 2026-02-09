Avellino, da valutare le condizioni di Palmiero: in dubbio per la gara col Frosinone
Nessun tempo per rifiatare in casa Avellino. I biancoverdi sono tornati subito in campo per preparare la sfida di mercoledì sera (ore 20) contro il Frosinone, la prima di due gare casalinghe ravvicinate che proseguiranno domenica alle 19.30 con il match contro il Pescara. Questa mattina allenamento a porte chiuse al “Partenio-Lombardi”, mentre domani la seduta è in programma alle ore 16, sempre lontano da occhi indiscreti.
Mister Biancolino deve fare i conti con alcune assenze pesanti. Non sarà della partita Missori, fermato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata contro il Monza. Sulla corsia di destra, dunque, si profila un’emergenza: la soluzione più probabile porta a Cancellotti, impiegato soltanto nel finale dell’ultima gara.
In difesa si va verso la conferma del terzetto composto da Enrici, Simic e Fontanarosa, con Sala destinato ad agire sull’out mancino. A centrocampo resta da monitorare la situazione di Palmiero, alle prese con un fastidio muscolare che lo ha costretto al riposo nell’ultima seduta. Sicura invece l’assenza di Sounas, che potrebbe tornare a disposizione per la sfida di domenica contro il Pescara. Scelte quasi obbligate, quindi, con Palumbo, Le Borgne e Besaggio candidati alla riconferma.
In avanti scalpita Tutino, ma attenzione anche a Pandolfi, pronto a insidiare Patierno. Biasci, invece, resta un punto fermo dell’attacco biancoverde. Un Avellino chiamato a stringere i denti e a fare di necessità virtù in un doppio impegno che può dire molto sul prosieguo della stagione. Lo riporta TuttoAvellino.it.
