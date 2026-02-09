Palermo, Inzaghi: "Sampdoria in serie positiva. Ma non dobbiamo né possiamo fermarci"

In vista della sfida contro la Sampdoria, squadra in crescita nelle ultime uscite, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla gara e sul momento dei rosanero: “Sarà una bella partita in un grande stadio. Loro sono in serie positiva, ma questo vale anche noi, siamo consapevoli della loro forza però convinti di poter fare una grande gara. - prosegue Inzaghi come riporta Stadionews.it - Qualcosa cambierò perché non possono scendere in campo gli stessi che hanno giocato contro l’Empoli, ho una rosa importante e questo mi permette di cambiare qualcosina ragionando partita dopo partita”.

Spazio poi al momento dei blucerchiati: “La Sampdoria si è rafforzata, piano piano verrà fuori e potrà dire la sua anche in ottica play off. Ha giocatori molto forti e un’identità chiara, ma noi siamo pronti a fare una grande partita. Non dobbiamo e non possiamo fermarci, voglio un ulteriore passo avanti rispetto alla partita di Bari e a quella contro l’Empoli. Questa squadra può ancora fare meglio e voglio che mi dimostri di poter crescere”.

Inzaghi poi si sofferma sulle scelte spiegando di non aver ancora deciso: “Devo pensarci bene, domani mattina faremo una breve rifinitura e cercherò di capire chi ha recuperato e chi ha bisogno di tempo, ma la profondità della rosa mi permette di essere sereno”.

Infine un pensiero sui tifosi che non potranno essere presenti in massa a causa delle limitazioni imposte dagli organi competenti: “È un peccato. Dovrebbero essere liberi di sostenere sempre. Speriamo di regalare loro un’altra grande partita”.