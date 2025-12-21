Il Frosinone è inarrestabile, bene il Venezia. Palermo frena e scivola a -7 dalla vetta

Il Frosinone continua la sua corsa inarrestabile, altra vittoria contro uno Spezia che sembra essere il lontano parente della squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A. Alle spalle dei ciociari ci sono il Monza, che ha ritrovato la vittoria, e il Venezia: i lagunari hanno vinto 4 delle ultime 5 partite. Fermato il Cesena dalla Juve Stabia, così come il Palermo: i rosanero non vanno oltre il 2-2 con l'Avellino e la vetta ora è lontana 7 punti. In zona salvezza importante successo del Pescara contro la Reggiana, mentre la Sampdoria ha trovato il pari in casa del Padova.

Bari-Catanzaro 1-2

30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)

Cesena-Juve Stabia 1-1

29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)

Frosinone-Spezia 2-1

16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)

Modena-Venezia 1-2

38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)

Monza-Carrarese 4-1

9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)

Padova-Sampdoria 1-1

19' Coda (S), 65' Fusi (P)

Avellino-Palermo 2-2

39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)

Pescara-Reggiana 2-1

11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)

Domenica 21 dicembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol

Ore 17:15 - Mantova-Empoli

CLASSIFICA

Frosinone 37

Monza 34

Venezia 32

Palermo 30

Modena 29

Catanzaro 28

Cesena 28

Juve Stabia 23

Padova 22

Avellino 21

Empoli 20*

Reggiana 20

Carrarese 19

Bari 16

Südtirol 15*

Virtus Entella 15*

Spezia 14

Mantova 14*

Sampdoria 14

Pescara 13

* una gara in meno