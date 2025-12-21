Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Frosinone è inarrestabile, bene il Venezia. Palermo frena e scivola a -7 dalla vetta

Il Frosinone è inarrestabile, bene il Venezia. Palermo frena e scivola a -7 dalla vettaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Daniel Uccellieri

Il Frosinone continua la sua corsa inarrestabile, altra vittoria contro uno Spezia che sembra essere il lontano parente della squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A. Alle spalle dei ciociari ci sono il Monza, che ha ritrovato la vittoria, e il Venezia: i lagunari hanno vinto 4 delle ultime 5 partite. Fermato il Cesena dalla Juve Stabia, così come il Palermo: i rosanero non vanno oltre il 2-2 con l'Avellino e la vetta ora è lontana 7 punti. In zona salvezza importante successo del Pescara contro la Reggiana, mentre la Sampdoria ha trovato il pari in casa del Padova.

Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Cesena-Juve Stabia 1-1
29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 2-1
16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)
Modena-Venezia 1-2
38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)
Monza-Carrarese 4-1
9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)
Padova-Sampdoria 1-1
19' Coda (S), 65' Fusi (P)
Avellino-Palermo 2-2
39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)
Pescara-Reggiana 2-1
11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli

CLASSIFICA
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Cesena 28
Juve Stabia 23
Padova 22
Avellino 21
Empoli 20*
Reggiana 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15*
Virtus Entella 15*
Spezia 14
Mantova 14*
Sampdoria 14
Pescara 13

* una gara in meno

Articoli correlati
Frosinone, Ghedjemis: "Contento per il gol col destro, ma posso migliorare ancora"... Frosinone, Ghedjemis: "Contento per il gol col destro, ma posso migliorare ancora"
Spezia, Donadoni: "Idee chiare sul mercato, mi auguro che il presidente intervenga... Spezia, Donadoni: "Idee chiare sul mercato, mi auguro che il presidente intervenga al più presto"
Frosinone, Alvini: "Merito alla squadra. Calò ha avuto un problema fisico" Frosinone, Alvini: "Merito alla squadra. Calò ha avuto un problema fisico"
Altre notizie I fatti del giorno
La 16^ giornata di Serie A va avanti: le probabili formazioni delle gare della domenica... La 16^ giornata di Serie A va avanti: le probabili formazioni delle gare della domenica
Roma, altro ko in un big match. Gasperini invoca il mercato: "Siamo uno scalino sotto"... Roma, altro ko in un big match. Gasperini invoca il mercato: "Siamo uno scalino sotto"
Quanto corre Spalletti: prova di forza della Juventus, vittoria da Champions sulla... Quanto corre Spalletti: prova di forza della Juventus, vittoria da Champions sulla Roma
Pari senza reti tra Lazio e Cremonese, Sarri se la prende con l'emergenza Pari senza reti tra Lazio e Cremonese, Sarri se la prende con l'emergenza
Insulti a Oriali, Allegri multato. E sul "caso tifosi" la Lega si scusa: rimborsi... Insulti a Oriali, Allegri multato. E sul "caso tifosi" la Lega si scusa: rimborsi e abbonamenti Dazn per tutti
Clima pesante a Firenze, la tifoseria attacca tutta la Fiorentina. Intanto si avvicina... Clima pesante a Firenze, la tifoseria attacca tutta la Fiorentina. Intanto si avvicina Paratici
Il Frosinone è inarrestabile, bene il Venezia. Palermo frena e scivola a -7 dalla... Il Frosinone è inarrestabile, bene il Venezia. Palermo frena e scivola a -7 dalla vetta
L'Inter si lecca le ferite dopo aver giocato bene a Riyadh: la ricetta anti-depressione... L'Inter si lecca le ferite dopo aver giocato bene a Riyadh: la ricetta anti-depressione di Chivu
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
2 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
3 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Marco Benassi: "Mi davano per finito: ho sofferto ma sono rinato. Ora la Fiorentina è casa mia"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte sprona il Napoli prima della Supercoppa: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto"
Immagine top news n.1 Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Immagine top news n.2 Perla di Kilicsoy, gol-infortunio di Folorunsho, 2-2 di Moreo: in Cagliari-Pisa è successo di tutto
Immagine top news n.3 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Immagine top news n.4 Oggi comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca
Immagine top news n.5 Il bluff di Marotta, la necessità di Chivu e la certezza dell'Inter per la finestra di gennaio
Immagine top news n.6 Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro
Immagine top news n.7 Le quattro sconfitte che inchiodano la Roma. La Champions dipende da Massara
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Immagine news Serie A n.2 Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino ad ora
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Carnevali: "Le proposte per Muharemovic arriveranno, ma non ci preoccupa"
Immagine news Serie A n.5 Coppa d'Africa al via, Berrettini: "Senegal tra le grandi favorite. Tanto seguito e tanta pressione"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo"
Immagine news Serie B n.5 Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, Bonatti dopo il ko a Trento: "Mancavano 10 giocatori. E non è un alibi"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, le ultime dall'infermeria: Inglese monitorato, in tre verso il recupero
Immagine news Serie C n.3 Foggia, Canonico: "Arbitraggio scandaloso. Raggiungeremo l'obiettivo della salvezza"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone B: la Juventus Next Gen rimonta sul campo del Bra. Pari anche per l'Ascoli
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Barilari: "Se giochiamo così ci salviamo. Arbitro? Tutte le decisioni contro"
Immagine news Serie C n.6 Forlì, Miramari: "Interverremo sul mercato per rinforzare tutti i reparti, dobbiamo migliorare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, Ternana e Napoli ai quarti di finale: Como e Sassuolo eliminate
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?