Il Frosinone è inarrestabile, bene il Venezia. Palermo frena e scivola a -7 dalla vetta
Il Frosinone continua la sua corsa inarrestabile, altra vittoria contro uno Spezia che sembra essere il lontano parente della squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A. Alle spalle dei ciociari ci sono il Monza, che ha ritrovato la vittoria, e il Venezia: i lagunari hanno vinto 4 delle ultime 5 partite. Fermato il Cesena dalla Juve Stabia, così come il Palermo: i rosanero non vanno oltre il 2-2 con l'Avellino e la vetta ora è lontana 7 punti. In zona salvezza importante successo del Pescara contro la Reggiana, mentre la Sampdoria ha trovato il pari in casa del Padova.
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Cesena-Juve Stabia 1-1
29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 2-1
16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)
Modena-Venezia 1-2
38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)
Monza-Carrarese 4-1
9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)
Padova-Sampdoria 1-1
19' Coda (S), 65' Fusi (P)
Avellino-Palermo 2-2
39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)
Pescara-Reggiana 2-1
11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Cesena 28
Juve Stabia 23
Padova 22
Avellino 21
Empoli 20*
Reggiana 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15*
Virtus Entella 15*
Spezia 14
Mantova 14*
Sampdoria 14
Pescara 13
* una gara in meno