Il desiderio di Langella: "Spero che Palestra e Kilicsoy restino un altro anno a Cagliari"

Il doppio ex della sfida di questa sera fra Cagliari e Atalanta Antonio Langella ha parlato ai taccuini di TuttoCagliari.net: "Indubbiamente. Il Cagliari ha l’obbligo di vincere per consolidare la sua posizione in zona salvezza, mentre l’Atalanta è ancora in corsa perlomeno per un posto in Europa League. Prevedo un match combattuto e anche appassionante e godibile dal punto di vista estetico.

Gli isolani in casa propria danno sempre il massimo: non è facile per nessuno strappare i tre punti in Sardegna. Ecco perché assisteremo a un confronto aperto a ogni risultato. Secondo me i rispettivi esterni potrebbero fare la differenza: entrambe le formazioni puntano molto sulle corsie laterali. Di conseguenza risulteranno determinanti i mismatch sulle fasce".

Proiettandosi al futuro l'ex attaccante ha proseguito: "Prima di tutto io spero vivamente che Marco Palestra possa rimanere in Sardegna per un altro anno, anche se so che sarà complicato. Servirebbe tanto anche a lui, per maturare ulteriormente ed essere poi definitivamente pronto a sbarcare in una grande squadra. Di certo quest’anno le sue incursioni sono state fondamentali per il Cagliari. Lo stesso identico discorso vale per Kiliçsoy, che è un attaccante molto forte nonostante ultimamente stia trovando poco spazio. Mi auguro che in estate venga riconfermato, perché in caso contrario sarebbe difficile trovare una punta in grado di sostituirlo degnamente e di garantire le giocate che lui sa fare con grande disinvoltura".