Volata Champions, Como e Roma in pressing sulla Juventus: i calendari a confronto
Il pareggio di San Siro nel big match della 34^ giornata tra Milan e Juventus lascia invariata la distanza (3 punti) tra rossoneri terzi e bianconeri quarti. Dietro alla squadra di Spalletti però vincono Como e Roma, adesso a -3 dal posto Champions. Più staccata l'Atalanta, che deve però ancora giocare il posticipo contro il Cagliari. Ecco la classifica attuale delle squadre impegnate nella corsa Champions:
1. Inter 79 (34 partite giocate)
2. Napoli 69 (34)
3. Milan 67 (34)
4. Juventus 64 (34)
5. Como 61 (34)
6. Roma 61 (34)
7. Atalanta 54 (33)
Guardiamo nel dettaglio, il calendario squadra per squadra:
2. NAPOLI 69 punti
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
3. MILAN 67 punti
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
4. JUVENTUS 66
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
- - -
5. COMO 61
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
- - -
6. ROMA 61
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
- - -
7. ATALANTA 54 (una gara in meno)
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
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