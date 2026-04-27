Questa sera Lazio-Udinese, due assenze per Sarri: la nota medica su Cataldi e Zaccagni
TUTTO mercato WEB
Doppia assenza in casa Lazio. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, che ritrova per la gara contro l'Udinese Rovella, non avrà a disposizione Cataldi e Zaccagni, entrambi esclusi dalla lista dei convocati. Il club della Capitale ha reso note le condizioni dei due giocatori con una breve nota diramata dallo staff medico:
"A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:
Sindrome influenzale per Cataldi e postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro per Zaccagni".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Allegri: "Leao mai stato continuo, non lo era neanche 3-4 anni fa". Tutti i numeri di Rafa col Milan
Juventus, Spalletti: "Risultato col Milan corretto. Su Conceiçao si può costruire futuro importante"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile