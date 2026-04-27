Questa sera Lazio-Udinese, due assenze per Sarri: la nota medica su Cataldi e Zaccagni

Doppia assenza in casa Lazio. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, che ritrova per la gara contro l'Udinese Rovella, non avrà a disposizione Cataldi e Zaccagni, entrambi esclusi dalla lista dei convocati. Il club della Capitale ha reso note le condizioni dei due giocatori con una breve nota diramata dallo staff medico:

"A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

Sindrome influenzale per Cataldi e postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro per Zaccagni".