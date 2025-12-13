Serie B, Mantova avanti 2-1 a Cesena all'intervallo: decidono fin qui Ruocco e Artioli
Si è chiuso il primo tempo di Cesena-Mantova con la formazione ospite avanti per 2-1, Mantova subito avanti con un rigore di Ruocco, poi il raddoppio al 25’ firmato da Artioli. Nel finale di primo tempo i bianconeri accorciano le distanze grazie a una rete di Shpendi.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Sabato 13 dicembre
Cesena-Mantova 1-2 - In corso
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C)
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone