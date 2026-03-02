L’ultimo 0-0 fra queste due squadre? Praticamente mezzo secolo fa

Quello di domani sarà il primo Cesena-Monza di questi anni Duemila. Ovviamente stiamo scrivendo di scontri diretti in cadetteria. Perché l’ultimo faccia a faccia nel secondo livello del calcio italiano risale a diciannove giorni prima del cambio di secolo e millennio. Quando era il 12 dicembre 1999 finì con un 3-3: Barollo al 6’, Ambrosi (rigore) al 23’, doppietta di Brncic fra il 43’ e 52’, doppietta di Manzo fra il 68’ e 71’. Erano i bianconeri di Walter Nicoletti e i biancorossi di Pierluigi Frosio.

Fra l’altro quello appena ricordato è stato anche l’ultimo di 3 match OK dei brianzoli a Cesena in B (1V – per 1-0, Crovari, nel 1998-1999 – 2X).

Romagnoli che non conquistano l’intera posta in palio al Manuzzi e in cadetteria dal 1992-1993, 1-0 con Jozic man of the match all’89’.

Tuttavia, gli ultimi 2 Cesena-Monza di campionato sono stati giocati in C. Nel 2001-2002 fu 1-0 grazie alla rete di Bonfanti al 52’; nel 2008-2009 terminò 3-0 con firme di Veronese al 52’, Giaccherini all’80’, Motta all’86’.

Pertanto, in assoluto, sono 3 i risultati OK per i cesenati in campionato (2V – 1X).

Attenzione, l’incrocio non termina 0-0 dal 1979-1980.

All’andata fu 1-0 per i lombardi con Obiang match winner al 37’.

Situazione in classifica.

Cesena con 38 punti (11V – 5X – 11P con 35GF e 38GS), di cui 18 al Manuzzi (5V – 3X – 5P con 18GF e 18GS). Viene dall’1-1 di Empoli dove Cristian Shpendi ha trovato il secondo gol nelle ultime due giornate. Mai l’attaccante ha fatto tris, di turni, in questo torneo. Monza a quota 57 (17V – 6X – 4P con 41GF e 20GS), 22 dei quali lontano dal Brianteo (6V – 4X – 3P con 16GF e 11GS). È reduce da 8 turni OK (6V – 2X).

Attenzione a cosa potrebbe accadere dopo l’intervallo perché in questo torneo nessuno ha accelerato quanto il Monza, capace di passare da 40 a 57 punti al rientro dagli spogliatoi, mentre il Cesena non presenta variazioni nell’andatura di marcia restando, prima e dopo la pausa per il tè, a quota 38.

CONFRONTI DIRETTI A CESENA (SERIE B E SERIE C)

18 incontri disputati

9 vittorie Cesena

5 pareggi

4 vittorie Monza

23 gol fatti Cesena

12 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA A CESENA IN CAMPIONATO

Cesena-Monza 0-0, 29° giornata 1968/1969

ULTIMA SFIDA A CESENA IN CAMPIONATO

Cesena-Monza 3-0, 12° giornata 2008/2009