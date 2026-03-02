Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L’ultimo 0-0 fra queste due squadre? Praticamente mezzo secolo fa

L’ultimo 0-0 fra queste due squadre? Praticamente mezzo secolo faTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:01Le Statistiche
Redazione Footstats

Quello di domani sarà il primo Cesena-Monza di questi anni Duemila. Ovviamente stiamo scrivendo di scontri diretti in cadetteria. Perché l’ultimo faccia a faccia nel secondo livello del calcio italiano risale a diciannove giorni prima del cambio di secolo e millennio. Quando era il 12 dicembre 1999 finì con un 3-3: Barollo al 6’, Ambrosi (rigore) al 23’, doppietta di Brncic fra il 43’ e 52’, doppietta di Manzo fra il 68’ e 71’. Erano i bianconeri di Walter Nicoletti e i biancorossi di Pierluigi Frosio.
Fra l’altro quello appena ricordato è stato anche l’ultimo di 3 match OK dei brianzoli a Cesena in B (1V – per 1-0, Crovari, nel 1998-1999 – 2X).
Romagnoli che non conquistano l’intera posta in palio al Manuzzi e in cadetteria dal 1992-1993, 1-0 con Jozic man of the match all’89’.
Tuttavia, gli ultimi 2 Cesena-Monza di campionato sono stati giocati in C. Nel 2001-2002 fu 1-0 grazie alla rete di Bonfanti al 52’; nel 2008-2009 terminò 3-0 con firme di Veronese al 52’, Giaccherini all’80’, Motta all’86’.
Pertanto, in assoluto, sono 3 i risultati OK per i cesenati in campionato (2V – 1X).
Attenzione, l’incrocio non termina 0-0 dal 1979-1980.
All’andata fu 1-0 per i lombardi con Obiang match winner al 37’.
Situazione in classifica.
Cesena con 38 punti (11V – 5X – 11P con 35GF e 38GS), di cui 18 al Manuzzi (5V – 3X – 5P con 18GF e 18GS). Viene dall’1-1 di Empoli dove Cristian Shpendi ha trovato il secondo gol nelle ultime due giornate. Mai l’attaccante ha fatto tris, di turni, in questo torneo. Monza a quota 57 (17V – 6X – 4P con 41GF e 20GS), 22 dei quali lontano dal Brianteo (6V – 4X – 3P con 16GF e 11GS). È reduce da 8 turni OK (6V – 2X).
Attenzione a cosa potrebbe accadere dopo l’intervallo perché in questo torneo nessuno ha accelerato quanto il Monza, capace di passare da 40 a 57 punti al rientro dagli spogliatoi, mentre il Cesena non presenta variazioni nell’andatura di marcia restando, prima e dopo la pausa per il tè, a quota 38.

CONFRONTI DIRETTI A CESENA (SERIE B E SERIE C)
18 incontri disputati
9 vittorie Cesena
5 pareggi
4 vittorie Monza
23 gol fatti Cesena
12 gol fatti Monza

PRIMA SFIDA A CESENA IN CAMPIONATO
Cesena-Monza 0-0, 29° giornata 1968/1969

ULTIMA SFIDA A CESENA IN CAMPIONATO
Cesena-Monza 3-0, 12° giornata 2008/2009

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Serie B, la classifica assistman: Calò al comando. Palumbo primo inseguitore Serie B, la classifica assistman: Calò al comando. Palumbo primo inseguitore
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 27ª giornata: Ghedjemis corre da solo Serie B, i migliori attaccanti dopo la 27ª giornata: Ghedjemis corre da solo
Serie B, i migliori portieri dopo la 27ª giornata: Pigliacelli primo degli inseguitori... Serie B, i migliori portieri dopo la 27ª giornata: Pigliacelli primo degli inseguitori
Altre notizie Le Statistiche
L’ultimo 0-0 fra queste due squadre? Praticamente mezzo secolo fa L’ultimo 0-0 fra queste due squadre? Praticamente mezzo secolo fa
Una sola sconfitta e per giunta in B, Pisa non è terra ostile per Bologna Una sola sconfitta e per giunta in B, Pisa non è terra ostile per Bologna
In Venezia-Avellino attenzione al difensore goleador In Venezia-Avellino attenzione al difensore goleador
Prolifica nei recuperi ma altalenante, ecco la Lazio di Sarri. Un Toro troppo perforato... Prolifica nei recuperi ma altalenante, ecco la Lazio di Sarri. Un Toro troppo perforato
Mister D’Aversa riparte da Sarri (contro cui non ha mai fatto X) e la Lazio Mister D’Aversa riparte da Sarri (contro cui non ha mai fatto X) e la Lazio
Quegli ultimi Atalanta-Napoli che hanno pareggiato i Gasperini-Spalletti Quegli ultimi Atalanta-Napoli che hanno pareggiato i Gasperini-Spalletti
Quando Ilicic fece vedere i sorci (nero)verdi agli avversari. L'Atalanta vola Quando Ilicic fece vedere i sorci (nero)verdi agli avversari. L'Atalanta vola
Il percorso perfetto di Fabregas col Lecce: meglio di così non è possibile fare Il percorso perfetto di Fabregas col Lecce: meglio di così non è possibile fare
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza
3 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
4 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
5 Gatti faceva il centrocampista, il presidente di allora: "Al posto di David segnerebbe di più"
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.1 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.2 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.3 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
Immagine top news n.4 Non confermare Spalletti sarebbe un errore. Juve, è Comolli a rischiare il posto?
Immagine top news n.5 Juventus, ci siamo: Weston McKennie ha firmato il rinnovo. Manca solo l'annuncio, i dettagli
Immagine top news n.6 L'ex intermediario di Zhegrova: "Juventus scelta sbagliata, per me deve andarsene"
Immagine top news n.7 Juventus, Vlahovic verso il rientro in gruppo. Torna fra i convocati per il Pisa?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, tirati fuori gli attributi. Complimenti al Milan ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Como-Inter, Fabregas: "Spero che il Sinigaglia sia una piccola Bombonera"
Immagine news Serie A n.2 Gatti e il passato da centravanti, il padre: "Faceva gol acrobatici, ieri ha avuto fortuna"
Immagine news Serie A n.3 Nome nuovo per la porta di Inter e Juventus: Derby d'Italia per Alisson Becker
Immagine news Serie A n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine news Serie A n.5 Carnevali: "Pinamonti era da espulsione, bravo l'arbitro. Dispiace che le big attacchino sempre"
Immagine news Serie A n.6 Grifo crede alla Nazionale: "Non ho ancora sentito Gattuso, farò di tutto per convincerlo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Portanova e Gondo fino a Micai. La situazione dei contratti in casa Reggiana
Immagine news Serie B n.2 Risentimento muscolare per Veseli. Salterà la sfida fra il SudTirol e il Venezia di domani
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Dobbiamo prenderci dei rischi. Con lo Spezia è uno scontro diretto"
Immagine news Serie B n.4 Da Venezia-Avellino a Bari-Empoli, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Giudice Sportivo: tre società multate. Due i calciatori squalificati
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Martinelli e Viti sono tornati in gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia in crisi: solo una vittoria nelle ultime sette. La squadra da oggi andrà in ritiro
Immagine news Serie C n.2 Siracusa, nel momento di massima difficoltà l'official partner rilancia l'impegno
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale
Immagine news Serie C n.5 Dall'Audace Cerignola al Foggia: cosa è successo a Michele Pazienza?
Immagine news Serie C n.6 Serie C, corsa salvezza al limite nel Girone A: i playout rischiano di saltare
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Conosciamo la Svezia e loro conoscono noi. Serve massimo coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Reggio Calabria accoglie le Azzurre: domani al Granillo la sfida con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.5 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…