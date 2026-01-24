Serie B, Mantova-Venezia: sfida a due facce quella del Martelli
In occasione della 21esima giornata del campionato di Serie BKT, il Mantova di Francesco Modesto ospita il Venezia di Giovanni Stroppa allo stadio Danilo Martelli.
COME ARRIVA IL MANTOVA
Il Mantova arriva alla sfida di questo pomeriggio (fischio d'inizio ore 15.00) in un momento di forma piuttosto rivedibile, dato che nei precedenti 10 turni di campionato sono arrivate appena 3 vittorie, l'ultima nella scorsa giornata contro il Padova. Vincere per uscire dalla zona playout, è questo l'obiettivo della formazione di Francesco Modesto, che davanti al proprio pubblico non trova la strada dei tre punti da giusto due mesi, dalla netta vittoria sullo Spezia del 23 novembre scorso.
COME ARRIVA IL VENEZIA
Se da un lato c'è una squadra che punta ad allontanarsi dalle zone calde della classifica, dall'altra c'è il Venezia di Stroppa che invece punta e sogna sempre più in alto. 8 vittorie, 5 consecutive, un pareggio ed una sconfitta nelle ultime 10 di campionato, per un rendimento da Serie A per i lagunari. Ed anche oggi contro il Mantova l'obiettivo è quello di portare a casa altri 3 punti con la speranza che da Frosinone arrivino notizie positive sul fronte risultato.
