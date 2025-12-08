Serie B, rimonta Catanzaro a Modena. Pittarello regala i 3 punti: 2-1 il finale

Il Catanzaro dopo aver chiuso sotto di una rete il primo tempo, gol di Pedro Mendes dopo due mesi d’astinenza su assist di Massolin, rimonta e porta a casa tre punti preziosi sul campo del Modena. Poco dopo l’ora di gioco è Antonini, su azione d’angolo, a trovare la deviazione decisiva che rende vano anche l’intervento di Beyuku sulla linea, mentre nel finale è Pittarello a trasformare il rigore decisivo, conquistato dallo stesso attaccante atterrato da Chichizola, con freddezza. Nel finale doppia occasione per il pari di Pyyhtia che prima spedisce sul palo il pallone e poi non inquadra la porta.

Serie B, 15ª giornata giornata

Domenica 7 dicembre

Empoli-Palermo 0-2

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Sampdoria-Carrarese 3-2

2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)

Lunedì 8 dicembre

Modena-Catanzaro 1-2

31’ Pedro Mendes (M), 66’ Antonini (C), 90’+1’ rig. Pittarello (C)

Ore 15:00

Avellino-Venezia

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Reggiana

Monza-SudTirol

Padova-Cesena

Ore 17:15

Bari-Pescara

Ore 19:30

Virtus Entella-Spezia

CLASSIFICA

Monza 29

Frosinone 28

Palermo 26*

Modena 26*

Cesena 26

Venezia 25

Empoli 20 *

Catanzaro 22*

Avellino 19

Juve Stabia 19

Reggiana 17

Padova 17

Carrarese 16 *

Entella 15

Mantova 14

Bari 14

Südtirol 13

Sampdoria 13*

Spezia 11

Pescara 9

* una gara in più