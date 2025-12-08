Serie B, rimonta Catanzaro a Modena. Pittarello regala i 3 punti: 2-1 il finale
Il Catanzaro dopo aver chiuso sotto di una rete il primo tempo, gol di Pedro Mendes dopo due mesi d’astinenza su assist di Massolin, rimonta e porta a casa tre punti preziosi sul campo del Modena. Poco dopo l’ora di gioco è Antonini, su azione d’angolo, a trovare la deviazione decisiva che rende vano anche l’intervento di Beyuku sulla linea, mentre nel finale è Pittarello a trasformare il rigore decisivo, conquistato dallo stesso attaccante atterrato da Chichizola, con freddezza. Nel finale doppia occasione per il pari di Pyyhtia che prima spedisce sul palo il pallone e poi non inquadra la porta.
Serie B, 15ª giornata giornata
Domenica 7 dicembre
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Lunedì 8 dicembre
Modena-Catanzaro 1-2
31’ Pedro Mendes (M), 66’ Antonini (C), 90’+1’ rig. Pittarello (C)
Ore 15:00
Avellino-Venezia
Frosinone-Juve Stabia
Mantova-Reggiana
Monza-SudTirol
Padova-Cesena
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
CLASSIFICA
Monza 29
Frosinone 28
Palermo 26*
Modena 26*
Cesena 26
Venezia 25
Empoli 20 *
Catanzaro 22*
Avellino 19
Juve Stabia 19
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16 *
Entella 15
Mantova 14
Bari 14
Südtirol 13
Sampdoria 13*
Spezia 11
Pescara 9
* una gara in più
