Monza-SudTirol, le formazioni ufficiali: Maric e Pecorino le novità in attacco

Novità in attacco per il Monza di Paolo Bianco: il tecnico infatti sceglie Maric e non Alvarez come punta centrale con Mota e Keita Balde alle sue spalle. Per il resto tutto come previsto con Ciurria e Azzi esterni e il duo Pessina-Obiang in mezzo al campo. Dietro Izzo e Carboni affiancano Delli Carri davanti al confermato Thiam. Il SudTirol di Fabrizio Castori risponde con Pecorino e non Odogwu al fianco di Merkaj, a sinistra ci sarà Zedadka con Molina sull'out opposto, mentre in mezzo Martini affiancherà Tronchin e Casiraghi. In difesa resta fuori Masiello con El Kaouakibi centrale di destra al fianco di Kofler e Veseli.

Queste le formazioni ufficiali:

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Delli Carri, Carboni; Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi; Mota, Keita Balde; Maric. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Lucchesi, Sardo, Colombo, Galazzi, Bakoune, Alvarez, Petagna. Allenatore Paolo Bianco

SudTirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Molina, Martini, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorino. A disposizione: Poluzzi, Bordon, Mancini, Masiello, Mallamo, Italeng, Coulibaly, Pietrangeli, Tait, F. Davi, S. Davi, Odogwu. Allenatore Fabrizio Castori