Fiorentina, Piccoli si gioca anche il futuro: servono altri gol per guadagnarsi il posto

Non basta il lavoro sporco, ora servono anche i numeri. Roberto Piccoli è chiamato a un finale di stagione da protagonista con la Fiorentina, soprattutto alla luce dell’assenza di Moise Kean, che gli spalanca le porte della titolarità. Cinque partite consecutive dall’inizio, tanta presenza nel gioco e un contributo comunque importante anche nell’ultima uscita di Lecce, dove è stato decisivo nell’azione che ha portato al gol di Harrison. Ma il dato che pesa resta quello realizzativo: l’ultimo gol personale risale a metà marzo, e in campionato il bottino complessivo è fermo a tre reti.

Nonostante un affaticamento agli adduttori che lo accompagna da giorni, Piccoli non si è mai tirato indietro, stringendo i denti e giocando anche in condizioni non ottimali. Il minutaggio elevato tra Conference League e campionato racconta la fiducia dell’allenatore, ma anche la necessità di dare continuità a un attacco che fatica.

In totale sono sette i gol stagionali, considerando tutte le competizioni, un bottino ancora lontano dalle aspettative e dall’investimento importante fatto dal club in estate. Il finale di stagione rappresenta dunque un crocevia: la Fiorentina cerca punti per la salvezza matematica, Piccoli invece insegue una svolta personale. Il futuro resta in bilico e dipenderà da molte variabili, ma una cosa è certa: per guadagnarsi spazio e fiducia, adesso servono i gol. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.