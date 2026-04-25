Italia ripescata al Mondiale? Il 70% degli italiani è contrario a questa ipotesi

La sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia fa ancora male e l'idea di vedere il Mondiale per la terza volta consecutiva senza la Nazionale italiana è dura ma mandare giù, con la situazione geopolitica che potrebbe cambiare le carte in tavola, qualora l'Iran dovesse rinunciare alla partecipazione. In quel caso, come sappiamo molto bene, sarebbe la FIFA a decidere la Nazionale che prenderebbe il posto degli asiatici.

Il 70% degli italiani è però contrario al ripescaggio dell'Italia, anche se ma uno su tre, appunto, è comunque a favore, ed una percentuale molto significativa di italiani disposti a scavalcare il merito sportivo con un sotterfugio. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, riportato da Repubblica.it, sull'ipotesi di ventilata in questi giorni di ripescare la Nazionale italiana per i prossimi mondiali al posto dell'Iran.

In particolare per 16,2% degli intervistati da Izi "sarebbe un giusto riconoscimento per la nostra storia" sportiva mentre un altro 14,3% ritiene che "non meriteremmo di andare, ma non partecipiamo da troppo tempo" e quindi via libera anche al ripescaggio. Per quasi 30% degli italiani, però "l'esclusione dell'Iran sarebbe una scelta politica e non dovremmo avallarla" mentre per un altro 40% , sempre secondo Izi, il no sarebbe legato al verdetto del campo che "va rispettato, non meritiamo di partecipare e non sarebbe dignitoso".