Catanzaro-Spezia, le formazioni ufficiali: Pittarello sfida Lapadula e Di Serio
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Nella giornata di oggi va in scena gran parte della 36^ giornata di Serie B, con Catanzaro-Spezia ad aprire le danze. Da una parte i calabresi vogliono blindare la loro quinta posizione e prepararsi al meglio per i playoff, dall’altra i liguri cercano punti utili ad uscire dalla zona retrocessione. Appuntamento alle ore 12.30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Fellipe Jack; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello. All. Aquilani.
SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Hristov, Beruatto; Sernicola, Valoti, Nagy, Comotto, Aurelio; Di Serio, Lapadula. All. D'Angelo.
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