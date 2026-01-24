Serie B, Modena-Palermo: sfida di cartello, davanti ad un “Braglia” sold out
Modena-Palermo è già una sfida che rimarrà nella storia di questo campionato. Oltre ad un confronto tra due squadre, fin qui, protagoniste del campionato, a prendersi la scesa saranno i tifosi. Il “Braglia”, infatti, si prepara ad accogliere circa 13.000 presenze, con il settore ospiti vicino al sold out. Dagli spalti al campo, con un match che si prospetta entusiasmante e ricco di vecchi ricordi. Palumbo torna nello stadio che l’ha “consacrato”, mentre Di Mariano si prepara a salutare i vecchi compagni e tifosi.
COME ARRIVA IL PALERMO - In attesa di rinforzi dal mercato invernale, con il solo Magnani tornato in patria, il Palermo atterra a Modena con l’intenzione di dar continuità agli ultimi risultati. Gli uomini di Inzaghi continuano ad insidiare le zone alte di classifica, con soli cinque punti di distanza dalla capolista, e al Braglia dovranno fare a meno di Veroli, Magnani e Diakité.
COME ARRIVA IL MODENA - Situazione simile anche per gli uomini di Sottil. Il Modena, infatti, è reduce da una convincente vittoria in casa del Pescara che sembrerebbe aver scacciato via i fantasmi delle precedenti partite. Contro il Palermo sarà, dunque, un test importante. Anche per comprendere le reali intenzioni da qui al termine della stagione.
