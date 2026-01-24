Serie B, Monza-Pescara: all'U-Power Stadium è sfida testacoda

La Serie BKT è pronta a scendere in campo con la 21a giornata che mette di fronte, tra le altre, Monza e Pescara, in quello che è a tutti gli effetti un testacoda del campionato. Entrambe le squadre hanno assoluta necessità dei tre punti per perseguire i propri obiettivi, sebbene completamente diversi.

COME ARRIVA IL MONZA - I padroni di casa vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio amaro contro il Frosinone che ha fatto scivolare gli uomini di Bianco fuori dalla zona promozione diretta. Adesso contro il fanalino di coda Pescara l'imperativo è vincere e sperare in un passo falso di Venezia e Frosinone.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli uomini di Gorgone vengono da una brutta sconfitta interna contro il Modena, che ha interrotto la gioia, seppur effimera, del pareggio allo scadere contro la Juve Stabia. Adesso, su un campo complicatissimo, la necessità per gli abruzzesi è quella di portare a casa punti che possano tenere viva la fiammella della speranza.