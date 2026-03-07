Serie B, Südtirol-V. Entella: sogno playoff contro paura playout
Dopo il turno infrasettimanale la Serie BKT torna subito in campo con la ventinovesima giornata. Tra le altre, a scendere in campo saranno Südtirol e Virtus Entella, in una gara importantissima per la classifica di entrambe le squadre.
COME ARRIVA IL SÜDTIROL - I padroni di casa arrivano da un momento magico. I ragazzi di Castori infatti, stanno vivendo un 2026 da sogno, con una sola sconfitta contro il Palermo in dieci gare nel nuovo anno. Nell'ultimo turno, la vittoria roboante contro la Reggiana per 0-4, ha proiettato i biancorossi a -1 dall'ottavo posto, valido per i playoff, attualmente occupato dal Cesena, in crisi di risultati.
COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Gli ospiti arrivano da un momento difficile, scacciato però dall'ottima vittoria contro il Modena, che ha riportato serenità e speranza. I ragazzi di Chiappella hanno infatti ritrovato il sorriso dopo tre sconfitte consecutive contro Palermo, Catanzaro e Monza. I biancocelesti, attualmente in piena zona play-out, vogliono continuare a vincere per lasciare le zone caldissime della classifica.
