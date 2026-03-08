Serie B, Catanzaro-Empoli: punti pesanti in palio al Ceravolo
La Serie BKT torna in campo dopo il turno infrasettimanale, con la ventinovesima giornata che mette in campo, tra le altre, la gara tra Catanzaro ed Empoli. Una sfida importante, tra due squadre che hanno perso punti nell'ultimo turno e che vogliono dare una svolta alla loro classifica.
COME ARRIVA IL CATANZARO - I padroni di casa sono reduci dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Carrarese, una partita bellissima, ma che non ha permesso ai calabresi di allungare sul Modena, sconfitto sul campo dell'Entella. Adesso i ragazzi di Aquilani vogliono i tre punti per confermare il quinto posto ed essere sicuri di un buon piazzamento in zona playoff.
COME ARRIVA L'EMPOLI - I toscani continuano il loro momento negativo. Nell'ultimo turno infatti è arrivata una pesante sconfitta sul campo del Bari, che ha complicato il cammino della squadra. I ragazzi di Dionisi infatti non vincono dal 10 gennaio sul campo del Cesena, da lì solamente quattro punti in nove gare. Un bottino troppo esiguo per poter sognare i playoff, che ora distano sette punti, e per non poter pensare di doversi difendere dalle inseguitrici.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.