Monza-Avellino, i convocati di Biancolino: rientra Insigne. Quattro indisponibili

Attraverso i canali ufficiali dell'Avellino arrivano la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Raffaele Biancolino per la gara di domani contro il Monza valida per la 23ª giornata del campionato di Serie B.

Portieri: Iannarilli, Daffara, Sassi.

Difensori: Missori, Sala, Reale, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani.

Centrocampisti: Palmiero, Palumbo, Armellino, Le Borgne, Besaggio.

Attaccanti: Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, D’Andrea, Biasci, Sgarbi, Insigne.

Report

Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro.

Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.

Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.

Dimitrios Sounas sta curando una lesione di basso grado all’adduttore lungo di destra.