Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Monza, Bianco: “Izzo e Caprari non volevano più stare qui. Rigori? Almeno 3-4 potevano darceli”

Monza, Bianco: “Izzo e Caprari non volevano più stare qui. Rigori? Almeno 3-4 potevano darceli”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 17:26Serie B
Luca Bargellini

Alla vigilia del match contro l'Avellino in programma domani allo 'U-Power Stadium' per la 23ª giornata del campionato di Serie B, Paolo Bianco, tecnico del Monza ha preso la parola nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Da Avellino è iniziato il nostro cammino - si legge su TuttoMonza -. Ricordo, come la squadra, gli attimi finali sotto il nostro pubblico. Non è scontato che il Monza debba battere le neopromosse. Proprio all’andata questo mito è stato sfatato".

Sulle decisioni di Keita: “Caso Keita? Nessun caso. Ci sono tanti giocatori davanti che stanno molto bene. Keita si è allenato bene questa settimana. Lunedì è stato assente per motivi di salute causa virus intestinale. È pronto per la prossima gara”.

Sul big match tra Frosinone e Venezia: “Risultato di oggi? Non lo so. Non ci ho pensato perché la mia testa è al match di domani”.

Sulle scelte di domani: “Cutrone parte in panchina. Ha avuto la febbre per qualche giorno ad inizio settimana. Confermato Brorrson che farà coppia con Delli Carri: out invece Ravanelli”.

Sulle prossime sfide: “Abbiamo queste tre partite delicate e importanti. Forse la più importante di questo trittico è la prima. Contro l’Avellino, all’andata non è stata positiva, ma quella è stata una gara archiviata, caratterizzata da situazioni delicate. Il calcio mercato è terminato. Ora diritti verso il nostro obiettivo”.

Sulle decisioni arbitrali: “Mi scuso con la classe arbitrale. Non è mio stile parlare di questo argomento e continuo a deviare l’argomento. E i rigori? Ci sono allenatori che allenano anche quell’aspetto: a cadere in area e altre situazioni. Così facendo non aiutiamo la classe arbitrale. È vero anche che c’è il VAR, che può valutare le decisioni. Rigori a favore? Forse almeno 3/4 rigori potevano assegnarceli. Nelle situazioni dubbio, non c’è mai andata bene. Come migliorare il rapporto con gli arbitri? Sarebbe interessante che i direttori di gara allenassero le partitelle in settimana”.

Sul percorso personale: “è stato un anno intenso. Ha Frosinone abbiamo fatto un capolavoro. Oggi mi fa piacere vederli in alto, forse troppo. Sono felice di stare qui e allenare questo club. È un’esperienza positiva: mi porto tantissimo a casa ogni giorno: i rapporti coi giocatori, lo staff, emozioni che da fuori non si vedono".

Sull’andamento del campionato: “Noi dobbiamo andare forti e andare veloci. Non è la squadra che commette meno errori a vincere ma chi va più forte. Dopo Padova la squadra mi è piaciuta, siamo andati forti. Felice delle reti di Alvarez e Colpani. Sono giocatori che possono dare tanto. Felice anche di Petagna e di tutti. Andrea tornerà a disposizione per SudTirol. Anche gli innesti posso portare tanta qualità a livello offensivo. Sono convinto che qualche nostro attaccante può arrivare in doppia cifra”.

Sul calciomercato: “Sono andati via giocatori che giocavano meno e perché scontanti. Izzo e Caprari non volevano più stare qui. Purtroppo, abbiamo dovuto lasciare fuori rosa Maric e Galazzi. Tornerà a breve Antov. Soddisfatto degli acquisti in entrata”.

Indisponibili: “Recuperiamo Forson. Resterà fuori Ravanelli, che non si è allenato per tutta la settimana”.

Articoli correlati
Monza, Bianco: "Vittoria meritata. Arbitraggio? mai un rigore in 22 partite" Monza, Bianco: "Vittoria meritata. Arbitraggio? mai un rigore in 22 partite"
Monza, Bianco: "Come dice Allegri è il momento di stare fra le prime. Cutrone? Sarei... Monza, Bianco: "Come dice Allegri è il momento di stare fra le prime. Cutrone? Sarei felice"
Monza, Bianco: "Oggi una delle peggiori prestazioni, ma tre punti importanti" Monza, Bianco: "Oggi una delle peggiori prestazioni, ma tre punti importanti"
Altre notizie Serie B
Modena, Sottil: "Fischi a fine partita sacrosanti, dobbiamo invertire il trend" Modena, Sottil: "Fischi a fine partita sacrosanti, dobbiamo invertire il trend"
Frosinone, Alvini: "Risultato che penalizza troppo, guardiamo avanti con fiducia"... Frosinone, Alvini: "Risultato che penalizza troppo, guardiamo avanti con fiducia"
Catanzaro, Aquilani: "Partita resa difficile dal vento. Vittoria meritata" Catanzaro, Aquilani: "Partita resa difficile dal vento. Vittoria meritata"
Carrarese, Calabro: "Giocare contro Castori non è facile. Importante non prendere... Carrarese, Calabro: "Giocare contro Castori non è facile. Importante non prendere gol"
Bari, Longo: "Chi non è preoccupato è uno stolto, calo vistoso nella ripresa" Bari, Longo: "Chi non è preoccupato è uno stolto, calo vistoso nella ripresa"
Reggiana, Dionigi: "Sconfitta immeritata. Siamo calati nella ripresa" Reggiana, Dionigi: "Sconfitta immeritata. Siamo calati nella ripresa"
Sudtirol, Castori: "Mi aspettavo questa partita, tanto equilibrio e rispetto" Sudtirol, Castori: "Mi aspettavo questa partita, tanto equilibrio e rispetto"
Serie B, 23ª giornata: Palermo-Empoli 1-1 al 45'. Fanno tutto gli uomini di Dionisi... Serie B, 23ª giornata: Palermo-Empoli 1-1 al 45'. Fanno tutto gli uomini di Dionisi
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
Immagine top news n.1 Juventus, le prime parole di Yildiz dopo il rinnovo: "Qui sono felice, insieme faremo grandi cose"
Immagine top news n.2 Juventus, Yildiz a sorpresa in conferenza stampa: Comolli annuncia (in italiano) il rinnovo
Immagine top news n.3 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine top news n.4 Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"
Immagine top news n.5 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.6 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce-Udinese, i 25 convocati di Di Francesco: Stulic ce la fa, due rientri in mediana
Immagine news Serie A n.2 Kenan Yildiz rinnova con la Juventus: è il primo vero successo della Next Gen
Immagine news Serie A n.3 Che gol di McTominay: lo scozzese ammutolisce il "Ferraris". Napoli avanti 2-1 sul Genoa
Immagine news Serie A n.4 Rigore in Genoa-Napoli, Massa aveva assegnato il rinvio dal fondo: la spiegazione
Immagine news Serie A n.5 Hojlund pareggia i conti al "Ferraris": Genoa e Napoli adesso sono sull'1-1
Immagine news Serie A n.6 Spalletti avvisa la Juventus: "La miglior qualità di un allenatore è farsi comprare i giocatori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Fischi a fine partita sacrosanti, dobbiamo invertire il trend"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Alvini: "Risultato che penalizza troppo, guardiamo avanti con fiducia"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Aquilani: "Partita resa difficile dal vento. Vittoria meritata"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Giocare contro Castori non è facile. Importante non prendere gol"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Longo: "Chi non è preoccupato è uno stolto, calo vistoso nella ripresa"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Dionigi: "Sconfitta immeritata. Siamo calati nella ripresa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati al 45': vincono Trento e Giana, bloccate sul pari Alcione e Potenza
Immagine news Serie C n.2 Il '07 Martina esordisce col Casarano, l'agente: "Giocatore di talento, felice per il debutto"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 25ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Cittadella e Casertana
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 25ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Sotto Foggia e Cosenza
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
Immagine news Serie C n.6 Triestina, accordo sui debiti: la nuova proprietà paga l’80% e allontana il rischio fallimento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano