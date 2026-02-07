Monza, Bianco: “Izzo e Caprari non volevano più stare qui. Rigori? Almeno 3-4 potevano darceli”

Alla vigilia del match contro l'Avellino in programma domani allo 'U-Power Stadium' per la 23ª giornata del campionato di Serie B, Paolo Bianco, tecnico del Monza ha preso la parola nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Da Avellino è iniziato il nostro cammino - si legge su TuttoMonza -. Ricordo, come la squadra, gli attimi finali sotto il nostro pubblico. Non è scontato che il Monza debba battere le neopromosse. Proprio all’andata questo mito è stato sfatato".

Sulle decisioni di Keita: “Caso Keita? Nessun caso. Ci sono tanti giocatori davanti che stanno molto bene. Keita si è allenato bene questa settimana. Lunedì è stato assente per motivi di salute causa virus intestinale. È pronto per la prossima gara”.

Sul big match tra Frosinone e Venezia: “Risultato di oggi? Non lo so. Non ci ho pensato perché la mia testa è al match di domani”.

Sulle scelte di domani: “Cutrone parte in panchina. Ha avuto la febbre per qualche giorno ad inizio settimana. Confermato Brorrson che farà coppia con Delli Carri: out invece Ravanelli”.

Sulle prossime sfide: “Abbiamo queste tre partite delicate e importanti. Forse la più importante di questo trittico è la prima. Contro l’Avellino, all’andata non è stata positiva, ma quella è stata una gara archiviata, caratterizzata da situazioni delicate. Il calcio mercato è terminato. Ora diritti verso il nostro obiettivo”.

Sulle decisioni arbitrali: “Mi scuso con la classe arbitrale. Non è mio stile parlare di questo argomento e continuo a deviare l’argomento. E i rigori? Ci sono allenatori che allenano anche quell’aspetto: a cadere in area e altre situazioni. Così facendo non aiutiamo la classe arbitrale. È vero anche che c’è il VAR, che può valutare le decisioni. Rigori a favore? Forse almeno 3/4 rigori potevano assegnarceli. Nelle situazioni dubbio, non c’è mai andata bene. Come migliorare il rapporto con gli arbitri? Sarebbe interessante che i direttori di gara allenassero le partitelle in settimana”.

Sul percorso personale: “è stato un anno intenso. Ha Frosinone abbiamo fatto un capolavoro. Oggi mi fa piacere vederli in alto, forse troppo. Sono felice di stare qui e allenare questo club. È un’esperienza positiva: mi porto tantissimo a casa ogni giorno: i rapporti coi giocatori, lo staff, emozioni che da fuori non si vedono".

Sull’andamento del campionato: “Noi dobbiamo andare forti e andare veloci. Non è la squadra che commette meno errori a vincere ma chi va più forte. Dopo Padova la squadra mi è piaciuta, siamo andati forti. Felice delle reti di Alvarez e Colpani. Sono giocatori che possono dare tanto. Felice anche di Petagna e di tutti. Andrea tornerà a disposizione per SudTirol. Anche gli innesti posso portare tanta qualità a livello offensivo. Sono convinto che qualche nostro attaccante può arrivare in doppia cifra”.

Sul calciomercato: “Sono andati via giocatori che giocavano meno e perché scontanti. Izzo e Caprari non volevano più stare qui. Purtroppo, abbiamo dovuto lasciare fuori rosa Maric e Galazzi. Tornerà a breve Antov. Soddisfatto degli acquisti in entrata”.

Indisponibili: “Recuperiamo Forson. Resterà fuori Ravanelli, che non si è allenato per tutta la settimana”.