Inter, il rinnovo di Calhanoglu è lontano: nei prossimi mesi incontro tra le parti

Inter, il rinnovo di Calhanoglu è lontano: nei prossimi mesi incontro tra le partiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 19:41Serie A
Simone Lorini

Fabrizio Romano fa un punto sulla situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu nel suo ultimo video. Secondo gli ultimi aggiornamenti svelati dall'esperto di mercato, le trattative per il rinnovo del contratto del turco sono momentaneamente in standby.

Rinnovo bloccato: a fine stagione si può arrivare all'addio
Il discorso sul prolungamento tra lui è la dirigenza nerazzurra è completamente bloccato e così sarà almeno per questo inizio di marzo. Col prosieguo della stagione le due parti si incontreranno per confrontarsi: l'Inter ritiene Calha una pedina importante, ma ci sono buone probabilità che le due strade si separino a fine stagione. Sullo sfondo rimangono fortissime le sirene turche, col giocatore che già nella scorsa estate sembrava molto deciso a partire, esprimendo in modo pubblico la propria volontà.

Rivoluzione estiva a centrocampo
Il contratto attuale di Calhanoglu scade nel 2027 e qualora non si dovesse arrivare alla soluzione congiunta di proseguire insieme, i milanesi potrebbero seriamente pensare a una separazione, quindi le quotazioni per una permanenza del turco all'Inter sono sempre più in calo. A giugno Ausilio e compagnia dovranno intervenire parecchio nel reparto centrale di Chivu, tenendo conto dei vari nomi in bilico come Frattesi o Mkhitaryan, che va in scadenza, motivo per il quale i nerazzurri potrebbero pensare a una vera e propria rivoluzione a centrocampo.

Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l'Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
