Fiorentina, la Conference non è la priorità per i tifosi: col Rakow attesi solo 6000 spettatori

Sarà un Franchi semivuoto, e non per colpa dei lavori che ormai stanno andando avanti da oltre un anno, quello atteso per giovedì sera nella gara di andata degli ottavi di finale di Conference League che metteranno la Fiorentina di fronte ai polacchi del Rakow Czestochowa.

Con la delicatissima sfida salvezza allo Zini contro la Cremonese all'orizzonte, in programma lunedì sera e valida per la 29^ giornata del campionato italiano di Serie A, il turno europeo infrasettimanale europeo non si prospetta come uno degli appuntamenti più imperdibili della stagione nell'ambiente gigliato, e anche il dato sugli spettatori finora attesi va a confermare questa sensazione.

Come infatti raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, al momento sono attesi soltanto 6000 tifosi del club toscano ad assistere al match, a cui si dovrebbero aggiungere anche 300 supporters avversari in arrivo dalla Polonia. Un numero che nelle prossime ore potrebbe certo aumentare, anche se difficilmente la cornice sarà quella delle grandi occasioni giovedì sera.