Atalanta, Zappacosta carico: "Se siamo qui non è un caso, ci giocheremo la partita"

L'esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Bayern Monaco valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Non essere i favoriti vi toglie un po' di pressione?

"A noi onestamente il fatto di essere favoriti o meno non ci tocca minimamente. Sappiamo che è una partita difficile, che ci siamo guadagnati dimostrando di potercela giocare. Se siamo qui non è un caso e sicuramente anche stasera ci giocheremo la partita nel migliore dei modi".