Palermo, Inzaghi: "Uno scivolone ci può stare, l'importante è rialzarsi subito"

© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:17Serie B
Tommaso Maschio

Speriamo che il prossimo scivolone sia fra quattro mesi, non vedo alcun problema e sono molto sereno. Poteva arrivare una partita storta, ma questo non pregiudica tutto ciò di buono che abbiamo fatto. La classifica è buona e siamo in grande forma”. Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi archivia così la sconfitta contro il Pescara guardando alla sfida di domani contro il Mantova: “Ho una squadra che ha fatto tutto nel migliore dei modi, abbiamo la migliore difesa e può capitare di sbagliare. L’importante è capire gli errori e analizzarli. - prosegue Inzaghi come riporta Stadionews.it - In un campionato normale saremmo primi o secondi e se ci avessero detto che avremmo perso solo quattro gare a questo punto della stagione avremmo firmato con i il sangue”.

Spazio poi alla prossima sfida: “Il Mantova è una squadra tosca alla quale Modesto ha dato identità, inoltre c’è Rinaudo con il quale ho condiviso belle esperienze. Domani però vogliamo riprendere la marcia che abbiamo interrotto, tutto dipenderà da noi e serve sempre il miglior Palermo per vincere. - prosegue ancora il tecnico rosanero – Sono sicuro che i miei giocatori abbiano capito che quando affrontiamo la gara nella maniera giusta, tutto va bene, mentre quando non siamo nella miglior giornata facciamo fatica. Mi tengo quello che abbiamo fatto nelle ultime 15 partite”.

Spazio poi alla situazione ambientale: “La squadra si è meritata questo affetto per l’attitudine e l’atteggiamento mostrati, poi una partita storta ci può stare, ma l’importante è riprendersi subito. Posso assicuravi che in due anni torneremo dove meritiamo, ma spero il prima possibile perché con questa squadra stiamo costruendo qualcosa di bello e la società mi fa lavorare bene. Qualche intoppo ci sarà, sono un uomo di calcio e so che ogni partita nasconde delle insidie. La strada, però, è quella giusta. Arriveremo dove dobbiamo arrivare”.

Infine Inzaghi si sofferma su alcuni singoli: “Johnsen e Le Douaron sono due giocatori importanti, il primo aveva però bisogno di minutaggio in vista delle gare ravvicinate. Rui Modesto sta bene, ha fatto due settimane di lavoro completo e può giocare una mezz’ora”.

