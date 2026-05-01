Milan, a fine stagione incontro con l'entourage di Bartesaghi. Occhio alla Premier

A fine stagione Milan e Davide Bartesaghi si siederanno a un tavolo per discutere del rinnovo di contratto. Lo fa sapere il collega Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. L'esterno sinistro, 20 anni, ha raccolto in questa stagione 28 partite quest'anno in Serie A e due gol, entrambi contro il Sassuolo nella sfida d'andata giocata a San Siro.

Gli ultimi mesi sono stati piuttosto deludenti a seguito di un evidente calo di rendimento, tuttavia niente che possa impediere un adeguamento contrattuale. Il Milan ci punta per il futuro e ha in programma un incontro con l'entourage del giocatore. Va evidenziato che Bartesaghi è stato visionato più volte da scout di club di Premier League, tra cui il Newcastle.