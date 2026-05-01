TMW Serie B, verso la 38ª giornata: tutti i giocatori che salteranno il turno per squalifica

Il nome della seconda formazione promossa direttamente in Serie A, l'ultima partecipante ai playoff, le due protagoniste del playout salvezza e i nomi delle tre formazioni che retrocederanno in Serie C. Ecco quanto si dovrà decidere negli ultimi 90' di Serie B. Un turno al quale, però, non prenderanno parte molti giocatori, usciti dai match di oggi con un cartellino rosso oppure con un giallo che farà scattare per loro la squalifica. Ecco il punto della situazione, suddiviso per partite.

Avellino-Modena - Fra gli irpini mancherà Alessandro Fontanarosa espulso contro l'Empoli, mentre fra i canarini mancheranno Giuseppe Ambrosino, espulso contro la Reggiana, e Simone Santoro che era in diffida.

Catanzaro-Bari - Galletti che si giocheranno la salvezza senza due degli elementi principali del centrocampo: Verreth e Braunoder. Il primo è stato espulso contro la Virtus Entella, mentre l'ex Como è stato ammonito e verrà squalificato in quanto diffidato.

Cesena-Padova - Non ci sarà Lorenzo Villa che è stato ammonito oggi e verrà squalificato in quanto diffidato.

Virtus Entella-Carrarese - Nei liguri mancherà Guiu, espulso nel match contro il Bari, mentre per i toscani sarà indisponibile Calabrese che è stato ammonito oggi e verrà squalificato in quanto diffidato

Pescara-Spezia - Gli aquilotti si giocheranno le ultime chance salvezza senza Filippo Bandinelli espulso contro il Venezia

Reggiana-Sampdoria - Gli emiliani non potranno contare su Bonetti che è stato ammonito oggi e verrà squalificato in quanto diffidato. I blucerchiati, invece dovranno fare a meno di Francesco Conti per il medesimo motivo

Venezia-Palermo - Match senza assilli di classifica a cui non parteciperanno Andrea Adorante, per i lagunari, ed Emmanuel Gyasi per i siciliani. Entrambi erano in diffida e saranno squalificati.