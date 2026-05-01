Ranking UEFA, Germania e Spagna si contendono il posto extra. Tutto dipende da 4 squadre

Sarà duello fino alla fine tra Spagna e Germania per il posto extra Champions: da una parte sono in corsa Atlético Madrid e Rayo Vallecano, dall'altra Bayern Monaco e Friburgo. Tutto dipenderà dal loro cammino, con i tedeschi che hanno la grandissima chance di arrivare a portare non solo 5 squadre, bensì 6. Questo qualora fossero loro ad assicurarsi lo spot extra e nel caso il Friburgo dovesse vincere l'Europa League. L'Inghilterra, ricordiamo, ha già la certezza di avere il posto extra.

1. Inghilterra 27.125

2. Spagna 21.781

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3. Germania 21.214

4. Portogallo 20.500

5. Italia 19.000

6. Francia 17.821

7. Polonia 15.750

8. Grecia 14.200

9. Danimarca 12.250

10. Cipro 12.156