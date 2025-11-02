Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, prosegue l'11ª giornata: ben cinque gare in programma oggi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:04Serie B
Alessandra Stefanelli

Dopo un sabato ricco di emozioni e gol, la 11ª giornata di Serie B si completa domenica 2 novembre con un programma tutto da seguire.

Alle 15 si parte con tre sfide in contemporanea: Bari-Cesena, Catanzaro-Venezia e Modena-Juve Stabia. Al “San Nicola” il Bari, ancora impantanato nella zona bassa con soli 9 punti, cerca una vittoria che manca da troppo tempo per risalire la china. Non sarà facile, perché di fronte ci sarà un Cesena solido e in piena corsa per la vetta, con 20 punti e la possibilità di agganciare Frosinone e Modena in caso di successo. I pugliesi si affidano all’esperienza di Sibilli e Nasti, mentre i romagnoli puntano sulla brillantezza di Berti e sull’organizzazione difensiva che li ha resi una delle squadre più difficili da battere del campionato.

Sfida dal grande fascino anche al “Ceravolo”, dove il Catanzaro ospita il Venezia. I calabresi vogliono dare continuità a un campionato fin qui altalenante, mentre i lagunari cercano di riprendere slancio dopo qualche passo falso che li ha allontanati dalle primissime posizioni. Il Venezia, con 16 punti, ha il potenziale per tornare subito a ridosso delle big, ma dovrà fare i conti con la grinta di un Catanzaro sempre temibile davanti al proprio pubblico.

Allo stesso orario, al “Braglia”, il Modena affronta la Juve Stabia con l’obiettivo di riconquistare il primo posto in classifica. Gli emiliani sono una delle squadre più in forma del torneo e, con 21 punti, possono tornare in vetta solitaria se faranno bottino pieno. Attenzione però ai campani, che hanno una gara in meno e stanno sorprendendo per compattezza e spirito di squadra. Potrebbe essere una delle partite più tattiche e combattute della giornata.

Alle 17:15 toccherà al Monza, impegnato in casa contro lo Spezia. I brianzoli, reduci da un ottimo avvio di stagione, cercano la vittoria per restare agganciati al treno di testa. Palladino ha ritrovato il miglior Colombo e punta su un gruppo sempre più affiatato. Dall’altra parte, lo Spezia ha bisogno disperato di punti: la classifica è deficitaria, con soli 7 punti, e serve una scossa per invertire la rotta.

Chiuderà la giornata, alle 19:30, il posticipo tra Sampdoria e Mantova, sfida delicatissima in chiave salvezza. I blucerchiati, con appena 7 punti, non possono più permettersi passi falsi e sono chiamati a una reazione davanti al pubblico di Marassi. Di fronte ci sarà un Mantova in grande difficoltà, fanalino di coda con 5 punti e alla ricerca del primo successo esterno.

SERIE B, 11ª GIORNATA
Sabato 1° Novembre
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
Virtus Entella-Empoli 1-0
86’ Tiritiello
Palermo-Pescara 5-0
23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite

Domenica 2 Novembre
Ore 15:00 - Bari-Cesena
Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia
Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia
Ore 17:15 - Monza-Spezia
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova

CLASSIFICA
Frosinone 21**
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Palermo 19**
Venezia 16
Avellino 16**
Reggiana 15**
Carrarese 14**
Juve Stabia 14*
Padova 14**
Virtus Entella 13**
Catanzaro 12
Südtirol 11**
Empoli 11**
Bari 9*
Pescara 8**
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5

*una gara in meno
** una gara in più

