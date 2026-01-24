Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, prosegue la 21ª giornata: in campo Bari, Palermo, Monza e Frosinone

Tommaso Maschio
Oggi alle 09:34Serie B
Tommaso Maschio

Dopo il netto successo della Carrarese contro l'Empoli nel derby toscano, la giornata di Serie B prosegue con alcune sfide importanti per l'alta classifica. Il Palermo sarà infatti impegnato in casa del Modena in una gara che mette in palio punti importanti per l'alta classifica. Il Bari di Longo invece sarà impegnato sull'ostico terreno di gioco del Cesena, mentre la capolista Frosinone se la vedrà in casa contro la Reggiana. La Juve Stabia, senza tifosi a caricarla, sfiderà invece la Virtus Entella, con il Venezia che se la vedrà sul campo del Mantova. A chiudere il sabato sarà invece la sfida Spezia-Avellino. Questo il programma completo:

SERIE B, 21ª GIORNATA
Venerdì 23 Gennaio 2026
Carrarese – Empoli 3-0
28’ Illanes, 63’ Zanon, 76’ Abiuso
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15.00 Cesena – Bari
Ore 15.00 Frosinone – Reggiana
Ore 15.00 Juve Stabia – Virtus Entella
Ore 15.00 Mantova – Venezia
Ore 15.00 Monza – Pescara
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria

Classifica:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Carrarese 29*
Empoli 27*
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14

* una partita in più

