Serie B, Reggiana-Mantova: sfida salvezza al Mapei

Il 24esimo turno di Serie BKT offre a menù un match importante tra la Reggiana di Lorenzo Rubinacci e il Mantova di Francesco Modesto, entrambe disperatamente alla ricerca di punti per alimentare le rispettive speranze salvezza. Fischio d'inizio programmato alle ore 20:00.

COME ARRIVA LA REGGIANA

La Reggiana è in questo momento la squadra meno in forma di tutta la Serie B. La formazione granata ha un disperato bisogno di punti per evitare di essere risucchiata nel vortice di quelle che al termine della stagione rischiano di retrocedere in Serie C senza passare per i playoff. Il rendimento della Reggiana nelle ultime 10 è però disastroso: una vittoria, un pareggio ed addirittura 8 sconfitte. C'è bisogno di ripartire e farlo in fretta, a maggior ragione davanti al proprio pubblico, che non vede la Reggiana conquistare i tre punti in casa dallo scorso 28 ottobre.

COME ARRIVA IL MANTOVA

Rispetto a quella della Reggiana la situazione del Mantova è leggermente migliore, anche perché la formazione biancorossa nelle ultime 10 di campionato ha avuto un rendimento quanto meno accettabile. 5 sconfitte, 3 pareggi e 2 vittorie, l'ultima settimana scorsa in un altro scontro salvezza delicato come quello contro il Bari.