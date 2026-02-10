Un super Krstovic fa volare l'Atalanta: Cremonese ko. Palladino spera per De Ketelaere

L'Atalanta vince ancora contro la Cremonese e, grazie al 2-1 della New Balance Arena, sale al settimo posto. A far esultare la Dea sono ancora una volta Krstovic, autore del primo gol, e Zappacosta. Inutile a tempo scaduto la rete di Thorsby. Tra i nerazzurri il migliore è il montenegrino, completamente rinato con Palladino, mentre stecca Kossounou, che appena entrato regala la rete agli ospiti. Tra i grigiorossi si salva pure Audero, utile a contenere il passivo.

In conferenza stampa è intervenuto Raffaele Palladino, che ha gioito così: "Sono molto soddisfatto della classifica. Abbiamo scalato tante posizioni in questi mesi, e ora siamo in una posizione interessante. Abbiamo un mese di febbraio molto intenso dove stiamo bene: bisogna continuare così, testa bassa e lavorare. De Ketelaere? Nel riscaldamento ha fatto un tiro e ha sentito un dolore al ginocchio: non dovrebbe essere niente di grave. Staremo a vedere".

Differente invece l'umore di Davide Nicola, che ha invece parlato del confronto con i tifosi a fine gara: "Noi apprezziamo molto la carica che ci danno. I tifosi ci stanno aiutando e noi dobbiamo lottare fino alla fine. Il cammino dell'Atalanta dimostra la difficoltà di questo match. A me interessa vedere una squadra intensa dove però, in questa gara, potevamo aprire prima il match. Sono contento per Maleh e Thorsby che sono venuti con la giusta mentalità. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo cercando di non preoccuparci troppo di certe situazioni".