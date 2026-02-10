Serie B, Virtus Entella-Cesena: bianconeri a caccia del colpaccio esterno

Si accendono i riflettori del Comunale di Chiavari "Enrico Sannazzari" per un turno infrasettimanale che promette scintille e mette in palio punti pesanti per obiettivi diametralmente opposti.

Martedì 10 febbraio alle ore 20 va in scena la sfida tra la Virtus Entella e il Cesena, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. È una sfida delicata che vede di fronte due realtà in momenti diversi della stagione, con i padroni di casa invischiati nella lotta per non retrocedere e costretti a fare risultato tra le mura amiche, mentre gli ospiti romagnoli viaggiano con il vento in poppa nelle zone nobili della classifica e cercano il colpo esterno per consolidare la posizione playoff.

COME CI ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - La squadra di Andrea Chiappella si presenta a questo appuntamento con la necessità impellente di trasformare in vittorie la serie di pareggi che ha caratterizzato l'ultimo mese.

I liguri sono reduci dal prezioso 1-1 nel derby contro lo Spezia, un risultato che ha fatto il paio con i pari ottenuti contro Frosinone e Sampdoria e che conferma come i "Diavoli Neri" siano una squadra scorbutica e difficile da battere.

Il problema resta la scarsa incisività offensiva, parzialmente compensata da una difesa rocciosa. I padroni di casa dovranno fare a meno degli squalificati Guiu e Della Vecchia, oltre agli infortunati Tiritiello e Boccadamo.

COME CI ARRIVA IL CESENA - Sull'altro fronte il Cesena sbarca in Liguria con il morale alto dopo aver ritrovato il successo nell'ultimo turno casalingo contro il Pescara. La vittoria per 2-0 ha scacciato i fantasmi delle due sconfitte consecutive precedenti e ha rilanciato le ambizioni della truppa di Michele Mignani, ora al quinto posto con un vantaggio di due punti su Catanzaro e Juve Stabia.

I bianconeri sembrano aver trovato nuova linfa grazie anche al mercato di gennaio, con i nuovi acquisti di lusso come Castrovilli, Cerri e Vrioni che stanno alzando notevolmente il tasso tecnico della rosa.

Torna Frabotta sulla fascia sinistra dopo aver scontato la squalifica, mentre Corazza non sembra essere ancora pronto per il debutto. Dovrebbe essere Francesconi a sostituire lo squalificato Castagnetti, mentre Castrovilli potrebbe entrare a partita in corso come accaduto col Pescara. A fare coppia con Shpendi sarà Olivieri.