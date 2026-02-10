Mandorlini: "Inter fortissima, ma non è chiusa. Giovane? Da Verona a Napoli cambia tutto"

“L’Inter oggi appare fortissima, ma bisogna restare con i piedi per terra”. Andrea Mandorlini, allenatore ed ex giocatore nerazzurro, parla così a Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli (parte del gruppo TMW). Mandorlini ha legato la sua carriera anche al Verona, e parla così di Giovane: “Ha fame, ha voglia di affermarsi. Ma passare da Verona a Napoli cambia tutto: obiettivi, pressioni, aspettative. Detto questo, è un profilo che mi piace molto, l’ho visto a Verona e ha qualità importanti, velocità, caratteristiche interessanti. L’ambiente si aspetta tanto e lui deve farsi trovare pronto. Conte lo ha tutti i giorni sotto gli occhi e sa cosa può dargli. Io sono convinto che sia stato un acquisto molto buono per il Napoli”.

Senza McTominay, che valore perde il Napoli?

“McTominay vale tantissimo. È un giocatore incredibile. Quando lo vedevo in Premier League non immaginavo potesse avere questo impatto così totale. A Napoli ha dimostrato di essere completo, determinante. È chiaro che la sua assenza pesa, ma il calcio è fatto anche di questi momenti. Tornerà e tornerà forte, come ha sempre dimostrato”.

L’Inter, con il ritorno degli impegni europei, può lasciare qualcosa per strada?

“L’Inter è fortissima, sta facendo un grande percorso, ma il calendario è lungo. Ci saranno tante partite, la Champions, gli impegni ravvicinati. Anche loro non hanno avuto grandi infortuni finora, e questo incide. Il calcio insegna che nulla è scontato: mancano mesi interi e tutto può cambiare”.