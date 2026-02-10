La Juventus fatica a segnare: Spalletti chiede gol alle punte

La Juventus ha già cominciato a mettere nel mirino la sfida di sabato contro l’Inter. Per i bianconeri questo non è un match come gli altri e la squadra di Spalletti dovrà cercare di arrivare al meglio. In particolare in settimana, il tecnico di Certaldo dovrà lavorare soprattutto sulla cattiveria sotto porta dei suoi ragazzi. Perchè ancora una volta la Juventus ha avuto dei problemi a concretizzare la mole di occasioni create. Per il match contro l’Inter, Spalletti ritroverà Conceicao che ieri non ha giocato perché all’intervallo ha sentito un fastidio al ginocchio. In ogni caso, il portoghese recupererà in vista della sfida di sabato e punterà una maglia da titolare. L’assenza di Conceicao si è fatta sentire contro la Lazio perché con le sue accelerazioni avrebbe potuto dare una mano alla squadra.

La Juventus cerca riscatto contro l’Inter.

La sfida contro l’Inter rappresenta un passaggio chiave della stagione della Juventus, non solo per il valore simbolico del derby d’Italia, ma soprattutto per il peso che avrà sul percorso dei bianconeri. Dopo il pareggio contro la Lazio, un risultato che ha lasciato più di un rimpianto, la squadra è chiamata a dare risposte forti sul campo. Battere l’Inter significherebbe rilanciarsi con decisione e ritrovare slancio in un momento delicato. Il match con i nerazzurri aprirà infatti un ciclo di partite decisive, che diranno molto sulle ambizioni della Juventus. Subito dopo arriverà il doppio confronto di Champions League contro il Galatasaray, tra andata e ritorno, appuntamenti che valgono una fetta importante del futuro europeo del club. In mezzo, la gara di campionato contro il Como che è una delle squadre che lotta per la zona europea. In questo contesto, l’Inter diventa uno snodo mentale e tecnico per la squadra di Spalletti. La Juventus sa di non poter sbagliare e di dover trasformare le difficoltà recenti in motivazioni. È il momento della maturità, delle scelte giuste e dei risultati, perché il calendario non aspetta e la stagione entra nel suo momento più caldo.

Kalulu e McKennie non bastano.

La Juventus riparte dalle certezze emerse contro la Lazio, una gara in cui Weston McKennie e Pierre Kalulu hanno lasciato il segno risultando decisivi nel tabellino. I due gol bianconeri portano la loro firma e certificano ancora una volta l’importanza di giocatori capaci di incidere anche nei momenti più complicati. McKennie continua a confermarsi una risorsa fondamentale per equilibrio, intensità e inserimenti, mentre Kalulu ha mostrato personalità e freddezza sotto porta. Allo stesso tempo, però, la Juventus ha bisogno di ampliare il ventaglio dei marcatori. I gol dei centrocampisti continuano a mancare e sia Locatelli sia Thuram devono alzare il loro contributo offensivo, tirando di più e con maggiore precisione verso la porta. Anche davanti serve continuità: David e Yildiz lavorano tanto per la squadra, ma ora è il momento di trasformare le prestazioni in reti pesanti. Una nota positiva per Luciano Spalletti arriva dal nuovo acquisto Boga. L’ivoriano si è inserito bene nei meccanismi offensivi, offrendo vivacità e soluzioni tra le linee. Sia contro l’Atalanta sia contro la Lazio il suo ingresso ha cambiato ritmo alla manovra. Proprio contro i biancocelesti è arrivato l’assist decisivo per il gol di Kalulu, un segnale incoraggiante in vista dei prossimi impegni. La Juventus cresce, ma per fare il salto serve il contributo di tutti e più cattiveria.