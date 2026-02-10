Serie B, Sampdoria-Palermo: Coda torna titolare? Inzaghi si aggrappa a Pohjanpalo

Primo turno infrasettimanale del 2026 in Serie B, il programma della 24esima giornata si apre alle 19 con la sfida di cartello del Ferraris. Reduce da due vittorie consecutive la Sampdoria cerca conferme per uscire definitivamente dalla zona rossa, il Palermo insegue la continuità mancata finora per tenere il passo delle prime. Direzione arbitrale affidata a Pezzuto.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Situazione più serena in casa blucerchiata, grazie alla serie positiva di quattro partite (due pareggi e due successi). La finestra invernale di mercato è servita per aumentare la profondità della rosa, offrendo maggiori soluzioni al duo Gregucci-Foti. La formazione iniziale non dovrebbe discostarsi di molto da quella scesa in campo a Modena: si profila una staffetta in attacco fra Brunori e Coda.

COME ARRIVA IL PALERMO - Trascinata dal solito Pohjanpalo, già arrivato a quota 15 gol stagionali, la formazione rossonera si aggrappa al bomber norvegese per centrare la terza vittoria di fila dopo quella in rimonta ottenuta sull’Empoli. Possibile qualche cambio nell’undici di partenza scelto da Inzaghi: in difesa potrebbe rivedersi Magnani, sulla trequarti il rientrante Palumbo e Johnsen si candidano per una maglia da titolare.