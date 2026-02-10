Serie B, Pescara-Catanzaro: ultimo treno per gli abruzzesi, ospiti per i playoff

Il turno infrasettimanale di Serie BKT mette in campo una sfida dal sicuro spettacolo, quella tra Pescara e Catanzaro. Gara che promette scintille dopo il 3-3 della gara di andata.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli uomini di Gorgone sono reduci dall'ennesima sconfitta della stagione contro il Cesena, nonostante l'ottima prestazione offerta. Ancora ultimi in classifica, gli abruzzesi hanno assoluta necessità di dare una svolta e cercare di agganciare almeno la zona playout, ora distante sei punti.

COME ARRIVA IL CATANZARO - I calabresi hanno invece rialzato la testa nell'ultimo turno contro la Reggiana, trovando tre punti importanti per restare in corsa alla zona playoff. Adesso per gli uomini di Aquilani è d'obbligo trovare continuità di risultati, che nel 2026 non è mai arrivata.