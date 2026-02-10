Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaude

Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaudeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Pierpaolo Matrone

Serviva una reazione immediata dopo Udine, ed è arrivata nel modo più convincente. All'Olimpico, la Roma domina il Cagliari e vince 2-0 grazie alla doppietta di Donyell Malen, colpo di gennaio che illumina la serata giallorossa e vale l’aggancio alla Juventus al quarto posto. Il contesto era chiaro: con il pareggio tra Juventus e Lazio, la Roma aveva l’occasione di rimettersi sul binario Champions.

Missione compiuta, sotto gli occhi di Francesco Totti, tornato all’Olimpico e accolto dall’ovazione di sessantamila spettatori. Un’atmosfera speciale che accompagna una prestazione solida, intensa e mai sbilanciata. E davanti Malen fa la differenza. L’olandese segna due volte, esaltando il pubblico e dando sostanza a una Roma che controlla i tempi e limita un Cagliari spento, reduce da settimane positive ma incapace di incidere. Per Fabio Pisacane, una serata da archiviare in fretta.

Nel post gara, Gian Piero Gasperini si gode il suo attaccante: “Malen? Nessun dubbio. Lo avevamo capito dai primi allenamenti. Può segnare tanti gol in questo campionato: ha qualità, varietà di soluzioni e dobbiamo sfruttarle meglio, come reparto. È un giocatore evoluto. Il primo gol nasce da un movimento fantastico. Negli spazi sa dribblare, attaccare la profondità, allargarsi. Ricorda Vialli per alcune caratteristiche, ma anche Matri per i movimenti”.

E sulla corsa Champions: “Se avremo la forza di arrivarci, sarà probabilmente all’ultima giornata. È una maratona: serviranno carattere e continuità”. La Roma c’è, e ora guarda avanti con fiducia.

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio
In alto vincono tutte tranne la Juventus, scatto salvezza del Lecce: Serie A, la... In alto vincono tutte tranne la Juventus, scatto salvezza del Lecce: Serie A, la classifica
...con Dario Canovi ...con Dario Canovi
Altre notizie I fatti del giorno
In alto vincono tutte tranne la Juventus, scatto salvezza del Lecce: Serie A, la... In alto vincono tutte tranne la Juventus, scatto salvezza del Lecce: Serie A, la classifica
Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti... Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaude
Un super Krstovic fa volare l'Atalanta: Cremonese ko. Palladino spera per De Ketelaere... Un super Krstovic fa volare l'Atalanta: Cremonese ko. Palladino spera per De Ketelaere
Conte perde McTominay, Fabregas: "Sarà una grande gara". La vigilia di Napoli-Como... Conte perde McTominay, Fabregas: "Sarà una grande gara". La vigilia di Napoli-Como
Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie,... Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Cristiano Ronaldo, lo sciopero sta per finire. Lo rivedremo a San Valentino? Cristiano Ronaldo, lo sciopero sta per finire. Lo rivedremo a San Valentino?
Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 23ª giornata di campionato... Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 23ª giornata di campionato
Serie A, le probabili formazioni di oggi e il quadro completo delle gare della 24ª... Serie A, le probabili formazioni di oggi e il quadro completo delle gare della 24ª giornata
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio
3 Ballardini: "I nostri arbitri ci mettono del loro. Gasp? Se si va oltre si fa peccato"
4 Alessio: "Beukema sfiduciato da Conte? Alcune dichiarazioni servono anche da sprone"
5 Conte perde McTominay, Fabregas: "Sarà una grande gara". La vigilia di Napoli-Como
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaude
Immagine top news n.1 Un super Krstovic fa volare l'Atalanta: Cremonese ko. Palladino spera per De Ketelaere
Immagine top news n.2 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Immagine top news n.3 Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen è il colpaccio di gennaio. Mancini, assist da centrocampista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma aggancia la Juventus, -3 dal Napoli
Immagine top news n.5 Juventus, Ottolini sui rinnovi: "Procediamo con McKennie, parleremo con Spalletti"
Immagine top news n.6 Cagliari, Angelozzi: "Come si fa a non riscattare Kilicsoy? Mi ricorda Gerd Muller"
Immagine top news n.7 Atalanta-Cremonese 2-1, le pagelle: Krstovic famelico, Raspadori è già dentro la Dea
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.2 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.4 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Immagine news Altre Notizie n.2 Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Scudetto, le percentuali dell'Inter di Cristian Chivu secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Mandorlini: "Inter fortissima, ma non è chiusa. Giovane? Da Verona a Napoli cambia tutto"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino rincuora Kossounou: "Capita di sbagliare. Continuerà a darci una mano"
Immagine news Serie A n.4 Ballardini: "I nostri arbitri ci mettono del loro. Gasp? Se si va oltre si fa peccato"
Immagine news Serie A n.5 Alessio: "Beukema sfiduciato da Conte? Alcune dichiarazioni servono anche da sprone"
Immagine news Serie A n.6 Tardelli: "Questa Juve non fa parte del mio mondo. Spalletti? Sta facendo un ottimo lavoro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, che tegola per Alvini: elongazione all'adduttore lungo destro per Monterisi
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Salerno presenta Rubinacci: "Scelta condivisa e convinta, cambiare era inevitabile"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Rubinacci si presenta: "È un sogno per me, non mi sento affatto un debuttante"
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Catanzaro, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Insigne
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Reggiana ferita e arrabbiata. Non dovrà mai mancare l'attenzione"
Immagine news Serie B n.6 Aquilani alla vigilia della gara con il Pescara: "Mi aspetto un Catanzaro vivo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Cangelosi si presenta: "Ho sentito Zeman. Salvezza? Io ci credo"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, esonerato mister D'Alesio. Al suo posto torna Marco Mancinelli
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Girone A: gli arbitri della 26ª giornata: Vogliacco per Pro Vercelli-Vicenza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Tomei e Nisticò
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Girone C: gli arbitri della 26ª giornata: Di Loreto per Catania-Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate a Fabbro della Virtus Verona
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano