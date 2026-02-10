Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaude

Serviva una reazione immediata dopo Udine, ed è arrivata nel modo più convincente. All'Olimpico, la Roma domina il Cagliari e vince 2-0 grazie alla doppietta di Donyell Malen, colpo di gennaio che illumina la serata giallorossa e vale l’aggancio alla Juventus al quarto posto. Il contesto era chiaro: con il pareggio tra Juventus e Lazio, la Roma aveva l’occasione di rimettersi sul binario Champions.

Missione compiuta, sotto gli occhi di Francesco Totti, tornato all’Olimpico e accolto dall’ovazione di sessantamila spettatori. Un’atmosfera speciale che accompagna una prestazione solida, intensa e mai sbilanciata. E davanti Malen fa la differenza. L’olandese segna due volte, esaltando il pubblico e dando sostanza a una Roma che controlla i tempi e limita un Cagliari spento, reduce da settimane positive ma incapace di incidere. Per Fabio Pisacane, una serata da archiviare in fretta.

Nel post gara, Gian Piero Gasperini si gode il suo attaccante: “Malen? Nessun dubbio. Lo avevamo capito dai primi allenamenti. Può segnare tanti gol in questo campionato: ha qualità, varietà di soluzioni e dobbiamo sfruttarle meglio, come reparto. È un giocatore evoluto. Il primo gol nasce da un movimento fantastico. Negli spazi sa dribblare, attaccare la profondità, allargarsi. Ricorda Vialli per alcune caratteristiche, ma anche Matri per i movimenti”.

E sulla corsa Champions: “Se avremo la forza di arrivarci, sarà probabilmente all’ultima giornata. È una maratona: serviranno carattere e continuità”. La Roma c’è, e ora guarda avanti con fiducia.