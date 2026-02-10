TMW Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone

Ve lo abbiamo già raccontato negli scorsi giorni su queste colonne, a breve il Napoli inizierà a pianificare le prime bozze di strategie in vista dell'anno che verrà. Ma in cima alle liste mercato di Giovanni Manna e del club di Aurelio De Laurentiis c'è senza dubbio il nome di Maximo Perrone del Como. Il volante argentino è considerato il nome ideale in caso di partenza di Stanislav Lobotka, che ha estimatori in Liga e non soltanto.

Il ragazzo argentino ha già raccolto la manifestazione d'interesse da parte del Napoli. Gli azzurri sono stati conquistati dalla capacità di guidare e legare il gioco di Perrone, dalla sua personalità e dalla sua leadership. Un profilo di quelli che a un club piace 'a prescindere' ma che, stanti le cose e la guida tecnica, è considerato pure un profilo ideale per il tipo di gioco di Antonio Conte.

E il Como? La filosofia è chiara, vendere non è necessario ma il player trading diventerà presto la prima arma per poter mitigare i paletti che in caso di qualificazione all'Europa arriveranno dalla Uefa. E tra i gioielli certamente più luminosi c'è Perrone. Un sacrificio possibile? Cesca Fabregas lo considera un incedibile ma il Napoli spera di convincere presto il Como a scegliere la via opposta...