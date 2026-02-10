Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 01:00
Luca Bargellini
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

MILAN, TARE PUNTA KOSTIC. ATALANTA, CARNESECCHI SI AVVICINA AL RINNOVO. BOLOGNA, IL PUNTO SU OROSOLINI E LUCUMI. JUVENTUS, IN ESTATE NUOVO ASSALTO A KOLO MUANI. ROMA, SCATTA IL RISCATTO DI GHILARDI

ATALANTA
L'Atalanta ha avviato i contatti per il rinnovo di contratto di Marco Carnesecchi, secondo Tuttosport. La Dea è in dialogo diretto con l'entourage del portiere, che attualmente guadagna circa 1 milione di euro all'anno con contratto in scadenza nel giugno 2028. Il club bergamasco vuole muoversi in anticipo sia per allontanare le big italiane ed estere attratte dalle sue prestazioni, sia per adeguare lo stipendio al suo peso specifico in rosa. In caso di accordo, la scadenza verrebbe posticipata al 2030 con ingaggio aumentato a 2-2,5 milioni di euro netti all'anno. In stagione Carnesecchi ha collezionato 31 presenze con prestazioni di alto livello, totalizzando 9 clean sheet in Serie A, uno in Coppa Italia e 3 in Champions League. Numeri che spingono l'Atalanta a blindarlo.

BOLOGNA
Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha fatto il punto sui rinnovi durante la presentazione di Helland e Sohm. "Non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì. Stiamo incontrando gli agenti e c'è volontà di molti giocatori di restare, ma dipenderà dalla compatibilità economica tra richieste e offerta del club", ha spiegato l'amministratore delegato, citando i 4 miliardi di perdite del calcio italiano negli ultimi 6 anni come parametro problematico. Fenucci ha sottolineato che il Bologna ha sempre reinvestito quanto guadagnato dalle cessioni in nuovi giocatori o alzando il monte ingaggi. Sul mercato, Fenucci ha spiegato le scelte: "Allenare tre punte era complesso, abbiamo deciso di tenerne solo due. Ciro Immobile è stato un professionista esemplare, ma era meglio separarsi. Per Fabbian abbiamo optato per Sohm, più versatile e capace di giocare sia trequartista che in mediana. Le condizioni dell'obbligo di riscatto di Giovanni da parte della Fiorentina in caso di salvezza ci permettono di programmare il mercato estivo, fondamentale se non dovessimo qualificarci alle Coppe. Holm voleva giocare sempre e aveva manifestato insoddisfazione, quindi abbiamo ingaggiato un giocatore predisposto al turnover".

JUVENTUS
L'avventura di Randal Kolo Muani al Tottenham sembra destinata a concludersi al termine della stagione. Secondo TeamTalk, gli Spurs non riscatteranno l'attaccante francese arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain, non avendo inserito alcuna opzione per il trasferimento a titolo definitivo e non valutando un accordo a lungo termine. Già a gennaio si era parlato di una possibile risoluzione anticipata del prestito, ipotesi sfumata nonostante l'interesse della Juventus. Il futuro del centravanti resta da definire: sotto contratto con il PSG fino al 2028, Kolo Muani non rientra nei piani di Luis Enrique. In vista della prossima stagione il suo nome potrebbe tornare d'attualità sul mercato, con la Juventus pronta a riaprire i contatti dopo la Coppa del Mondo.

MILAN
Il Milan continua a spingere per Andrej Kostic in vista dell'estate. Il dialogo con il Partizan Belgrado non si è interrotto dopo le trattative invernali, quando la società serba chiedeva almeno 10 milioni di euro. Ora il club rossonero punta ad abbassare le richieste a 5 milioni più bonus per il giovane attaccante classe 2007, già a segno 8 volte in 21 presenze in prima squadra. L'obiettivo di Tare è anticipare la folta concorrenza europea su uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale, con il giocatore e il suo entourage che stanno spingendo per il trasferimento. Kostic era stato suggerito in estate dall'ex rossonero Savicevic, ma il Milan era impegnato nella rivoluzione della prima squadra e aveva rimandato l'operazione. Sul fronte uscite, come evidenzia il Corriere dello Sport, si avvicina il riscatto di Lorenzo Colombo da parte del Genoa. Sono maturate tutte le condizioni tra gol e presenze, resta solo da ottenere la salvezza della squadra di De Rossi, poi Colombo sarà del Genoa e al Milan andranno 10 milioni di euro.

ROMA
Risultato importante, non solo per la classifica, quello ottenuto dalla Roma contro il Cagliari nel posticipo della 24ª giornata di Serie A. Evitando la sconfitta, infatti, il club capitolino ha visto scattare l'obbligo di riscatto di Daniele Ghilardi, difensore prelevato in estate dall'Hellas Verona sulla base di un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e un riscatto fissato a 8 milioni più 1 di bonus al verificarsi di determinate condizioni. Sorride anche la Fiorentina: al momento della cessione del difensore agli scaligeri il club viola si è riservato il 50% della rivendita.

TORINO
Giovanni Simeone è ufficialmente un giocatore del Torino. L'ingresso in campo nel secondo tempo di Fiorentina-Torino ha fatto scattare l'obbligo di riscatto dal Napoli, come previsto dagli accordi che stabilivano il riscatto automatico alla prima presenza nel mese di febbraio, dopo la chiusura del mercato invernale. Secondo Tuttosport, il Torino verserà 6 milioni più bonus nelle casse del Napoli. Il Cholito sarà legato ai granata da un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. L'attaccante è tornato in campo dopo tre settimane di stop per un trauma contusivo alla gamba sinistra riportato il 13 gennaio in Coppa Italia. Baroni ritrova così la terza punta per completare il reparto offensivo insieme a Che Adams e Duvan Zapata, entrambi alla ricerca dei gol per dare la svolta alla stagione granata.

REAL MADRID, SICURO IL RIENTRO DI ENDRICK. IN PREMIER LEAGUE TUTTI PAZZI PER NDIAYE. WATFORD, NUOVO ALLENATORE PER EDOARDO BOVE

SPAGNA
L'agente di Endrick, Thiago Freitas, ha fatto chiarezza sul futuro del talento brasiliano intervenendo sul canale Win Win. Freitas ha respinto i dubbi sull'adattamento: "Endrick non ha avuto problemi di inserimento. Ha segnato alla prima presenza in Champions League, in Liga e in Copa del Rey. I numeri parlano chiaro". Sul minutaggio limitato al Real Madrid ha spiegato: "Quando arrivi in un club come il Real e davanti a te ci sono otto dei dieci migliori attaccanti del mondo – Vinícius, Mbappé, Bellingham, Rodrygo – è normale che un ragazzo di 18 anni giochi poco. Inoltre non ha fatto la preparazione estiva ed è stato infortunato: restare fuori tre o quattro mesi rende tutto più complicato". L'agente ha poi fugato ogni incertezza sul futuro: "Il prestito al Lione è di sei mesi, senza diritto di riscatto. Endrick tornerà al Real Madrid a fine stagione". Infine uno sguardo prudente: "Endrick pensa solo alla prossima partita. Parlare ora della prossima stagione non ha senso".

INGHILTERRA
Iliman Ndiaye si è ritagliato un ruolo da protagonista in Premier League, diventando uno dei profili offensivi più osservati in vista della prossima estate. L'esterno dell'Everton sta vivendo una stagione di alto livello attirando l'interesse di Arsenal, Tottenham, Manchester United e Chelsea, secondo Caugh Offside. Il 25enne senegalese ha ammesso: "Se squadre come il Manchester United si interessano a me, vuol dire che sto lavorando bene", chiarendo però la sua posizione: "Sono concentrato sull'Everton, voglio dare tutto per questo club e aiutarlo a centrare l'Europa". Parole che confermano l'impegno verso una società con cui ha firmato nel 2024 un contratto valido per altri tre anni. Proprio il vincolo contrattuale mette l'Everton in posizione di forza: il club non ha urgenza di vendere e chiede una cifra tra 65 e 75 milioni di euro. Versatile, rapido e capace di agire su entrambe le fasce o centralmente, Ndiaye ha già segnato quattro gol in campionato. Il Manchester United lo valuta come possibile erede di Rashford destinato al Barcellona, mentre Arsenal e Chelsea ne apprezzano imprevedibilità e profondità e il Tottenham la sua efficacia in transizione.
Nuovo allenatore per Edoardo Bove. Il centrocampista italiano è da qualche settimana un giocatore del Watford. Gli hornets hanno annunciato Ed Still come nuovo tecnico per i prossimi due anni e mezzo. 35 anni, belga, prende il posto di Javi Gracia, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 1° febbraio. Il Watford è attualmente 11° in classifica in Championship, a 3 punti dalla zona playoff.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
